Vinhomes Green Paradise: Bước ngoặt đưa Cần Giờ vào chu kỳ phát triển mới

Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt vào tháng 3/2025 và lễ khởi công chính thức diễn ra ngày 19/4/2025, trùng dịp cả nước khởi công loạt dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Với tổng diện tích lên tới 2.870 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD, Vinhomes Green Paradise được định vị là "con át chủ bài" để đưa bất động sản Cần Giờ bước vào chu kỳ phát triển mới. Để phục vụ khối lượng vật liệu, thi công và logistics khổng lồ cho việc lấn biển, chủ đầu tư đã đề xuất đầu tư xây dựng một luồng tạm dài gần 29.6 km (khoảng 29.550 m), rộng 150 m, đảm bảo lưu thông hai làn cho tàu lớn - đồng thời cho phép tàu 22.000 tấn và tàu 5.000 tấn hoạt động cùng lúc. Tổng mức đầu tư cho hạng mục luồng tạm được báo cáo khoảng 3.242 tỷ đồng (tương đương 3.2 nghìn tỷ đồng), từ nguồn vốn tự có của chủ dự án.

Những yếu tố hạ tầng chiến lược đi kèm càng khẳng định chiều sâu tầm nhìn: quy hoạch kết nối với đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, cùng kế hoạch đầu tư hệ thống điện gió cách bờ 10 km do Vingroup thúc đẩy. Trong giai đoạn thi công, khối lượng nạo vét ước tính khoảng 16,9 triệu m³, vật liệu khai thác sẽ được bơm, tận dụng trực tiếp để san nền - giảm tối đa chi phí luân chuyển đất đá và rút ngắn tiến độ thi công.

Tiến độ chủ đầu tư đề xuất rõ ràng: hoàn thiện thủ tục đầu tư trong năm 2025, thi công nạo vét - vận chuyển - bơm san nền trong tháng 1–6/2026, và vận hành các hạng mục khai thác giai đoạn đầu từ 7/2027 đến 6/2032. Nếu đúng tiến độ, Vinhomes Green Paradise sẽ không chỉ thay đổi diện mạo Cần Giờ mà còn kéo theo làn sóng đầu tư, du lịch và logistics ven biển mới cho toàn vùng.

Vì sao dự án có tính bước ngoặt?

Vị trí "độc bản" 3 mặt giáp biển ở TP.HCM tạo lợi thế khó sao chép về mặt du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị ven biển.

Quy mô vốn và hạ tầng đồng bộ (luồng chuyên dụng, đường sắt đô thị, điện gió) cho thấy chiến lược phát triển bền vững, kết hợp kinh tế biển và năng lượng tái tạo.

Cơ chế vận chuyển bằng đường thủy với luồng tạm dài gần 30 km và khả năng đón tàu 22.000 tấn sẽ giảm áp lực vào hạ tầng cảng hiện hữu, mở ra phương án thi công, cung ứng vật liệu quy mô lớn.

Tiến độ rõ ràng và nguồn vốn chủ động giúp giảm rủi ro tài chính và tăng tính khả thi cho các nhà đầu tư lẫn đối tác chiến lược.

Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án lấn biển lớn mà còn là mũi nhọn chiến lược đưa Cần Giờ bước sang một trang phát triển mới: từ vùng ven trở thành đô thị biển đa chức năng, nối kết trực tiếp với hệ sinh thái hạ tầng và nguồn năng lượng tái tạo. Với quy mô vốn và hạ tầng đồng bộ, dự án hứa hẹn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho thị trường bất động sản, du lịch và logistics khu vực.

