Vinhomes, Kinh Bắc, Hòa Phát, TasecoLand…đổ bộ, Hải Phòng bứt tốc trên chiến lược phát triển mới

Sáng 14/5, thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 14 dự án, công trình nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm khẳng định quyết tâm của Hải Phòng trong đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trong danh sách các dự án được khởi công, đáng chú ý có 4 khu công nghiệp (KCN) mới có tổng diện tích hơn 840 ha. Đó là KCN Nam Tràng Cát ở phường Hải An, Hải Phòng do Vinhomes làm chủ đầu tư, KCN Thủy Nguyên ở phường Thủy Nguyên của Taseco Land, KCN Hoàng Diệu ở xã Gia Phúc thuộc Tập đoàn Hòa Phát và KCN Bình Giang do Tổng Công ty Kinh Bắc (KBC) làm chủ đầu tư.

Việc bổ sung các KCN mới là điều kiện then chốt để Hải Phòng duy trì năng lực cạnh tranh và nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI, tạo động lực tăng trưởng cho năm 2026.

Hiện, thành phố hiện có 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 45 KCN đã thành lập. Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút 1.044 dự án với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt hơn 44,3 tỷ USD, thu hút 383 dự án với tổng vốn đầu tư trong nước ước đạt 24,85 tỷ USD. Tầm nhìn đến năm 2030, TP. Hải Phòng sẽ có 83 khu công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng thời gian vừa qua, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com nhận định sức hấp dẫn của Hải Phòng đến từ nền tảng kinh tế rất vững. Khi kinh tế phát triển, thu nhập người dân cải thiện thì nhu cầu chi tiêu, thuê và mua bất động sản cũng gia tăng.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, Hải Phòng trở thành điểm đến của nhiều chủ đầu tư tên tuổi: Vingroup, DOỌILAND, Masterise, Văn Phú, Gamuda Land, Sun Group, Hoàng Huy, VSIP… Sự tham gia của các “ông lớn” cho thấy thị trường sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn và khả năng hấp dẫn dòng vốn lớn.

Đáng chú ý, khu vực thành phố Thủy Nguyên (cũ), Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của Hải Phòng, đang là khu vực hội tụ nhiều nhất các dự án quy mô lớn thấp tầng như Vinhomes Royal Island, Hoàng Huy New City hay Vlasta Thủy Nguyên…

Đặc biệt là sự xuất hiện của dự án thấp tầng do VSIP phát triển tại Hải Phòng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của thương hiệu bất động sản này. Trải dài trên quỹ đất gần 10 ha, Sol Garden được quy hoạch 369 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố được định vị thuộc nhóm sản phẩm “Limited Luxury” hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng sống và khả năng gia tăng giá trị lâu dài.

Cùng với phân khúc thấp tầng, phân khúc căn hộ tại Hải Phòng cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm tới bất động sản Hải Phòng tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ trung và cao cấp.

Giá căn hộ tại Hải Phòng cũng ghi nhận đà tăng khá nhanh trong hai năm trở lại đây. Từ mặt bằng khoảng 31-33 triệu đồng/m2 năm 2024, giá hiện phổ biến quanh ngưỡng 38-41 triệu đồng/m2. Dù vậy, mức này vẫn thấp đáng kể so với Hà Nội, nơi giá căn hộ trung bình đã lên khoảng 87 triệu đồng/m2.

Cùng với mức tăng giá﻿, khả năng hấp thụ của thị trường Hải Phòng được đánh giá khá tốt. Với quy mô dân số khoảng 4,6 triệu người, nguồn cung hiện nay của Hải Phòng chưa phải quá lớn. Tại nhiều dự án lớn, mức độ hấp thụ của thị trường hiện nay đang khá ổn định và thậm chí tốt hơn thị trường Hà Nội ở thời điểm hiện tại.

Đại diện batdongsan.com.vn cho biết, Hải Phòng sẽ tiếp tục là thị trường rất tiềm năng đối với cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực trong thời gian tới. Không chỉ có dư địa tăng giá, Hải Phòng còn được đánh giá hấp dẫn ở khả năng khai thác cho thuê. Tỷ suất cho thuê căn hộ tại đây hiện vào khoảng 4,8%, cao hơn Hà Nội và nhiều đô thị lớn khác.

Tại Hải Phòng, làn sóng dịch chuyển dân cư và chuyên gia đến sinh sống, làm việc ở địa phương này ngày càng rõ rệt. Điều này tạo ra áp lực về nguồn cung nhà ở chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội cho các sản phẩm căn hộ hiện đại, tích hợp tiện ích, phân khúc trước đây chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng của thành phố.

Có thể thấy , Hải Phòng đang hội tụ khá đầy đủ các yếu tố để bước vào một chu kỳ phát triển mới của bất động sản phía Bắc - nơi tăng trưởng không chỉ đến từ kỳ vọng, mà còn được nâng đỡ bởi công nghiệp, logistics và quá trình mở rộng đô thị diễn ra mạnh mẽ từng ngày.