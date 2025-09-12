Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!

Mới đây trên Threads, một mẹ bỉm đã gây bão khi chia sẻ chi tiết các khoản phí mà vợ chồng cô chuẩn bị cho hành trình sinh nở. Điều khiến netizen choáng váng chính là tổng chi phí lên tới gần 500 triệu đồng. Có những khoản phí tưởng chừng nhỏ lẻ nhưng khi cộng dồn lại đã trở thành một con số "khổng lồ".

Chi phí trước khi sinh: ~148 triệu đồng

Theo chia sẻ của mẹ bỉm, riêng giai đoạn chuẩn bị trước khi sinh đã ngốn khoảng 148 triệu. Trong đó, các dịch vụ y tế như khám tiền hôn nhân, siêu âm/xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng trước khi mang thai tốn khoảng 55 triệu. Các thực phẩm bổ sung chức năng cho mẹ tốn khoảng 40 triệu, và 70 triệu còn lại được dùng để sắm đồ dùng cần thiết cho em bé.

Chi phí sinh và sau sinh: ~323 triệu đồng

Mẹ bỉm lựa chọn gói sinh thường giá 95 triệu, đồng thời chi thêm 75 triệu để lưu trữ tế bào gốc và máu cuống rốn. Các khoản chăm sóc mẹ và bé sau sinh, tiêm phòng cùng thẻ khám sức khỏe tiếp tục ngốn thêm khoảng 153 triệu. Như vậy, "tổng thiệt hại" đã cán mốc gần 500 triệu. Ngoài ra còn một khoản phí "không tên" khác đó là chi phí nuôi con sau khi chào đời.

Phản ứng của netizen: Ngỡ ngàng và... muốn "nghỉ đẻ"

Trước màn review chi tiết của mẹ bỉm, phần đông cư dân mạng đều tỏ ra choáng ngợp, thậm chí một số người còn cảm thấy áp lực nhẹ khi nghe "báo giá" các khoản phí trước và sau sinh con.

Thực tế, không có một công thức chung nào cho việc chuẩn bị và nuôi dưỡng 1 đứa trẻ...

Tuy vậy, đại đa số vẫn đồng tình với sự chịu chi của mẹ bỉm, cho rằng việc đầu tư cho con cái là điều hoàn toàn chính đáng. Nhiều mẹ bỉm có kinh nghiệm cũng chia sẻ thêm, chi phí trước -sau sinh cũng như chăm con không có “công thức chuẩn” áp dụng cho tất cả. Mỗi gia đình sẽ có những điều kiện kinh tế, lối sống và cách nhìn nhận khác nhau.

Chẳng hạn như, có người cho rằng phải sinh ở bệnh viện quốc tế, phòng dịch vụ cao cấp mới là sự lựa chọn an toàn và thoải mái nhất. Nhưng cũng có không ít bà mẹ bỉm sữa tin rằng sinh ở bệnh viện công, chi phí tiết kiệm hơn vẫn hoàn toàn có thể đảm bảo chất lượng chuyên môn và an toàn cho mẹ và bé.

Sau sinh, câu chuyện chi tiêu cho con cũng muôn hình vạn trạng. Gia đình dư dả có thể sẵn sàng chi hàng chục triệu mỗi tháng cho sữa ngoại, bỉm cao cấp và dịch vụ chăm sóc hỗ trợ. Ngược lại, nhiều bà mẹ khéo léo vẫn nuôi con khỏe mạnh, phát triển bình thường với ngân sách vừa phải, nhờ lựa chọn sản phẩm phù hợp và áp dụng kinh nghiệm nuôi dạy con khoa học.

Điều quan trọng không nằm ở việc chi ít hay nhiều, mà là sự chuẩn bị kỹ càng và những quyết định sáng suốt của cha mẹ. Bởi mỗi đứa trẻ đều cần một khởi đầu vững vàng và môi trường phát triển toàn diện, điều đó có thể đến từ sự đầu tư lớn về tiền bạc, nhưng cũng có thể đến từ tình yêu thương, sự quan tâm và sự đồng hành tận tâm của gia đình. Nói cách khác, “công thức chuẩn” cho hành trình làm cha mẹ chính là tìm ra cách cân bằng hợp lý nhất giữa khả năng kinh tế, mong muốn cá nhân và nhu cầu thực sự của con trẻ.