Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!

12-09-2025 - 15:10 PM | Sống

Tốn gần nửa tỷ sinh con, bảng "báo giá" chi tiết của mẹ bỉm đang viral khắp MXH.

Mới đây trên Threads, một mẹ bỉm đã gây bão khi chia sẻ chi tiết các khoản phí mà vợ chồng cô chuẩn bị cho hành trình sinh nở. Điều khiến netizen choáng váng chính là tổng chi phí lên tới gần 500 triệu đồng. Có những khoản phí tưởng chừng nhỏ lẻ nhưng khi cộng dồn lại đã trở thành một con số "khổng lồ".

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 1.

Chi phí trước khi sinh: ~148 triệu đồng

Theo chia sẻ của mẹ bỉm, riêng giai đoạn chuẩn bị trước khi sinh đã ngốn khoảng 148 triệu. Trong đó, các dịch vụ y tế như khám tiền hôn nhân, siêu âm/xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng trước khi mang thai tốn khoảng 55 triệu. Các thực phẩm bổ sung chức năng cho mẹ tốn khoảng 40 triệu, và 70 triệu còn lại được dùng để sắm đồ dùng cần thiết cho em bé.

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 2.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 3.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 4.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 5.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 6.

Chi phí sinh và sau sinh: ~323 triệu đồng

Mẹ bỉm lựa chọn gói sinh thường giá 95 triệu, đồng thời chi thêm 75 triệu để lưu trữ tế bào gốc và máu cuống rốn. Các khoản chăm sóc mẹ và bé sau sinh, tiêm phòng cùng thẻ khám sức khỏe tiếp tục ngốn thêm khoảng 153 triệu. Như vậy, "tổng thiệt hại" đã cán mốc gần 500 triệu. Ngoài ra còn một khoản phí "không tên" khác đó là chi phí nuôi con sau khi chào đời.

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 7.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 8.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 9.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 10.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 11.
Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 12.

Phản ứng của netizen: Ngỡ ngàng và... muốn "nghỉ đẻ"

Trước màn review chi tiết của mẹ bỉm, phần đông cư dân mạng đều tỏ ra choáng ngợp, thậm chí một số người còn cảm thấy áp lực nhẹ khi nghe "báo giá" các khoản phí trước và sau sinh con.

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 13.

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 14.

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 15.

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 16.

Viral Threads: Mẹ bỉm liệt kê chi phí sinh con gần 500 triệu, hội chưa đẻ tái mặt, choáng váng đến quay cuồng trời đất!- Ảnh 17.

Thực tế, không có một công thức chung nào cho việc chuẩn bị và nuôi dưỡng 1 đứa trẻ...

Tuy vậy, đại đa số vẫn đồng tình với sự chịu chi của mẹ bỉm, cho rằng việc đầu tư cho con cái là điều hoàn toàn chính đáng. Nhiều mẹ bỉm có kinh nghiệm cũng chia sẻ thêm, chi phí trước -sau sinh cũng như chăm con không có “công thức chuẩn” áp dụng cho tất cả. Mỗi gia đình sẽ có những điều kiện kinh tế, lối sống và cách nhìn nhận khác nhau.

Chẳng hạn như, có người cho rằng phải sinh ở bệnh viện quốc tế, phòng dịch vụ cao cấp mới là sự lựa chọn an toàn và thoải mái nhất. Nhưng cũng có không ít bà mẹ bỉm sữa tin rằng sinh ở bệnh viện công, chi phí tiết kiệm hơn vẫn hoàn toàn có thể đảm bảo chất lượng chuyên môn và an toàn cho mẹ và bé.

Sau sinh, câu chuyện chi tiêu cho con cũng muôn hình vạn trạng. Gia đình dư dả có thể sẵn sàng chi hàng chục triệu mỗi tháng cho sữa ngoại, bỉm cao cấp và dịch vụ chăm sóc hỗ trợ. Ngược lại, nhiều bà mẹ khéo léo vẫn nuôi con khỏe mạnh, phát triển bình thường với ngân sách vừa phải, nhờ lựa chọn sản phẩm phù hợp và áp dụng kinh nghiệm nuôi dạy con khoa học.

Điều quan trọng không nằm ở việc chi ít hay nhiều, mà là sự chuẩn bị kỹ càng và những quyết định sáng suốt của cha mẹ. Bởi mỗi đứa trẻ đều cần một khởi đầu vững vàng và môi trường phát triển toàn diện, điều đó có thể đến từ sự đầu tư lớn về tiền bạc, nhưng cũng có thể đến từ tình yêu thương, sự quan tâm và sự đồng hành tận tâm của gia đình. Nói cách khác, “công thức chuẩn” cho hành trình làm cha mẹ chính là tìm ra cách cân bằng hợp lý nhất giữa khả năng kinh tế, mong muốn cá nhân và nhu cầu thực sự của con trẻ.

‘Mẹ bỉm’ ngồi nhà bấm điện thoại, ngày cao điểm thu hơn 600 triệu đồng doanh thu: Đừng lãng phí đời mình để làm giàu cho người khác!

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà 65 tuổi rút 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng chưa đến kỳ hạn: Nhân viên LPBank khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

Cụ bà 65 tuổi rút 2 sổ tiết kiệm 400 triệu đồng chưa đến kỳ hạn: Nhân viên LPBank khẳng định có bất thường, mời công an xác minh Nổi bật

Shipper chăm chỉ học từng phút, 13 năm vượt 30.000 ứng viên trúng tuyển thành cơ trưởng: Tôi tận dụng, học từng phút giây

Shipper chăm chỉ học từng phút, 13 năm vượt 30.000 ứng viên trúng tuyển thành cơ trưởng: Tôi tận dụng, học từng phút giây Nổi bật

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống

3 loại rau củ hạt dễ gây viêm nhiễm khi ăn sống, nhưng có 4 loại nấu chín lại không tốt bằng ăn sống

15:10 , 12/09/2025
Người phụ nữ đến công an phường hỏi thông tin chuyển khoản 163 triệu đồng vào STK MB Bank, lực lượng chức năng khẳng định có dấu hiệu bất thường

Người phụ nữ đến công an phường hỏi thông tin chuyển khoản 163 triệu đồng vào STK MB Bank, lực lượng chức năng khẳng định có dấu hiệu bất thường

14:51 , 12/09/2025
Sốc: Căn bệnh chiếm tới 44% người trên 15 tuổi mắc mà không biết, âm thầm bị phá huỷ tim - thận - mắt, tới khi phát hiện thì đã muộn

Sốc: Căn bệnh chiếm tới 44% người trên 15 tuổi mắc mà không biết, âm thầm bị phá huỷ tim - thận - mắt, tới khi phát hiện thì đã muộn

14:49 , 12/09/2025
3 bài học tài chính tuổi trung niên: Gắn chặt tiền bạc vào cơ thể, độc lập tài chính là sự tự tin lớn nhất

3 bài học tài chính tuổi trung niên: Gắn chặt tiền bạc vào cơ thể, độc lập tài chính là sự tự tin lớn nhất

14:42 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên