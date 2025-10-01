VISAHO 10 năm thành lập - Vững bước vươn xa

Trong không gian trang trọng, từng khoảnh khắc của buổi lễ là lời nhắc nhớ về hành trình 10 năm, là sự tri ân sâu sắc gửi tới những con người đã và đang góp phần tạo nên giá trị doanh nghiệp. Tại sự kiện, ông Shito Shinichi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VISAHO chia sẻ: "VISAHO được thành lập ngày 11/09/2015, với định hướng mang đến dịch vụ quản lý vận hành chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam. Những năm đầu gặp nhiều thử thách, nhưng nhờ sự tin tưởng của cổ đông, sự đồng hành của đối tác và khách hàng, cùng việc áp dụng kinh nghiệm quản lý từ Nhật Bản kết hợp thực tiễn tại Việt Nam, VISAHO đã từng bước phát triển vững chắc".

Ông Shito Shinichi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VISAHO phát biểu tại sự kiện Kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Năm 2025 là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của VISAHO – tròn 10 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Được biết đến là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ QLVH BĐS phong cách Nhật Bản nổi bật tại Việt Nam, VISAHO mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, vun đắp những giá trị bền vững cho khách hàng, cư dân và đối tác.

Các cổ đông và Ban Giám đốc công ty cùng chúc mừng kỷ niệm 10 năm thành lập công ty

Ngay từ những ngày đầu, sứ mệnh mà VISAHO đặt ra không chỉ là QLVH các tòa nhà, mà còn là đem đến không gian sống hạnh phúc, xây dựng chuẩn mực dịch vụ từ những điều nhỏ nhất. Chặng đường khởi đầu ấy không hề dễ dàng, bởi những khó khăn như đội ngũ nhân sự còn non trẻ, thương hiệu mới chưa được thị trường biết đến… Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia Nhật Bản của công ty mẹ - Tập đoàn Sankei Building, VISAHO đã từng bước xây dựng nền móng vững chắc: hoàn thiện quy trình, đào tạo con người, định hình phong cách dịch vụ chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam.

Bốn năm sau thành lập, VISAHO đánh dấu bước ngoặt lớn khi mở rộng thị trường vào TP. Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện khẳng định khát vọng và bản lĩnh của doanh nghiệp: không ngừng phát triển, đem giá trị dịch vụ lan tỏa trên khắp cả nước. Để rồi sau 10 năm, VISAHO tiếp tục lớn mạnh không ngừng, xây dựng cơ chế QLVH hiệu quả, ổn định, chất lượng cao.

VISAHO cung cấp dịch vụ QLVH chất lượng cao, chuyên nghiệp, tận tâm, theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Đến nay, VISAHO đã hoàn thiện bộ tiêu chuẩn VISAHO standard theo từng năm, phù hợp nhu cầu khách hàng và ngày càng tiệm cận chuẩn mực quốc tế. VISAHO cũng tiến hành đào tạo nhân sự định kỳ và giám sát dịch vụ một cách chuyên nghiệp, đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống; xây dựng cơ chế khen thưởng khích lệ nhân viên, trong đó có cả đội ngũ nhà thầu phụ, nhằm duy trì động lực và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, tại VISAHO, Ban lãnh đạo công ty và chuyên gia tại văn phòng luôn sát cánh, hỗ trợ từng BQL dự án, để đảm bảo dịch vụ cung cấp đến khách hàng đạt chất lượng cao nhất.

Nhờ chiến lược đầu tư bài bản vào chất lượng dịch vụ và con người, VISAHO đã khẳng định vị thế trên thị trường BĐS Việt Nam. Công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo hệ thống tòa nhà được vận hành an toàn, ổn định; dịch vụ lễ tân, chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm; dịch vụ vệ sinh, an ninh được giám sát nghiêm ngặt, mang đến môi trường sống sạch đẹp, văn minh, an toàn. Trong nhiều năm qua, từ hơn 10 nhân sự ban đầu, đến nay VISAHO đã trở thành ngôi nhà chung của gần 500 nhân viên. Không chỉ quản lý chung cư, văn phòng, VISAHO còn mở rộng sang nhiều loại hình BĐS khác như trường học, trung tâm thương mại, trung tâm nghiên cứu… chứng minh sự linh hoạt và đa dạng trong năng lực dịch vụ.

VISAHO được khách hàng tin tưởng, giao phó quản lý nhiều dự án tầm cỡ quốc tế

Là doanh nghiệp Nhật Bản, VISAHO đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết nhỏ trong dịch vụ như tác phong làm việc, trang phục chỉn chu, giao tiếp khéo léo, lắng nghe khách hàng và xử lý vấn đề nhanh chóng. VISAHO còn tiên phong ứng dụng công nghệ vào QLVH. Ứng dụng VISAHO được ra mắt, giúp số hóa các hoạt động như phản ánh của cư dân, báo cáo nội bộ, thanh toán phí… nhanh chóng và minh bạch. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tinh tế trong dịch vụ Nhật Bản với công nghệ hiện đại, tạo ra trải nghiệm tiện ích cho khách hàng.

10 năm không phải là chặng đường quá dài trong lịch sử một doanh nghiệp, nhưng đủ để khẳng định sự trưởng thành mạnh mẽ của VISAHO. Đến nay, VISAHO đã được nhiều khách hàng tin tưởng, giao phó quản lý vận hành nhiều dự án lớn như chung cư cao cấp Thăng Long Number One, The ZEI, Hoàng Thành Tower, văn phòng hạng A+ Capital Place, Pearl Tower, trung tâm nghiên cứu Samsung R&D…

Với khát vọng phát triển, sự chân thành trong dịch vụ và tinh thần "Omotenashi – dịch vụ từ tâm", VISAHO tin tưởng sẽ đem đến nhiều giá trị tốt đẹp cho cư dân, khách hàng. Hành trình phía trước sẽ có nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra vô vàn cơ hội để VISAHO tiếp tục vươn lên, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp dịch vụ BĐS số 1 Việt Nam.