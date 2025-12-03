VISC dự chi 120 tỷ đồng mua trụ sở mới tại dự án của thành viên cùng nhóm

VISC chi 120 tỷ đồng để đổi trụ sở

CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VISC, mã: VIG) vừa thông chủ trương đăng ký nguyện vọng mua Sàn Thương mại và ký thỏa thuận ký quỹ đảm bảo cho việc ký kết Hợp đồng mua bán Sàn Thương mại.

Theo đó, VISC đăng ký nguyện vọng đặt mua sàn thương mại có diện tích 989,5m2 tại tầng 2, Dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ và nhà ở để bán King Palace, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội do CTCP Bất động sản Hoa Anh Đào làm chủ đầu tư.

Nghị quyết nêu rõ giá mua dự kiến là 120 tỷ đồng, trong đó VISC sẽ ký quỹ 60 tỷ đồng, tương ứng 50% giá trị mua. Việc ký quỹ sẽ được thực hiện khi dự án đáp ứng đủ điều kiện mở bán.

Công ty cho biết, mục đích sử dụng sàn thương mại để làm trụ sở chính, văn phòng làm việc. Việc đăng ký sẽ diễn ra trong giai đoạn cuối năm 2025.

Với kế hoạch này, nhiều khả năng VISC sẽ chuyển khỏi trụ sở hiện tại ở tầng 1 và tầng 8, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Về dự án King Palace, tổng thể dự án nằm trên khu "đất vàng" rộng 6.973m2. Trong đó, diện tích xây dựng là 3.137m2, tổ hợp bao gồm 2 tòa tháp A và B, cao 36 tầng và 3 tầng hầm.

Theo quy hoạch, tháp A có diện tích 1.800m2 với tổng số 410 căn hộ cao cấp (từ tầng 5 đến tầng 36) và Tháp B có diện tích 1.333m2 là khu khách sạn và căn hộ dịch vụ.

Dự án King Palace, số 108 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tuy nhiên, thời gian qua mới chỉ có tòa tháp A được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đối với tòa tháp B, do đang vướng thủ tục pháp lý nên chủ đầu tư xin điều chỉnh chủ trương, gia hạn thời gian thực hiện.

Chủ đầu tư dự án là CTCP Bất động sản Hoa Anh Đào, được thành lập tháng 9/2009 do liên doanh do Tập đoàn Alphanam của đại gia Nguyễn Tuấn Hải và Công ty TNHH Hoàng Tử (chủ chuỗi showroom nội thất Hùng Túy) lập ra để thực hiện dự án King Palace. Trong đó, Alphanam nắm 55% vốn điều lệ, 45% còn lại do Công ty Hoàng tử nắm giữ.

Trong giai đoạn 2018 - 2023 công ty này nhiều lần tăng giảm vốn điều lệ. Đến tháng 7/2024, công ty này đã tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.

Cập nhật tháng 8/2025, ông Hồ Ngọc Hải trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bất động sản Hoa Anh Đào.

Mối liên hệ VISC và Bất động sản Hoa Anh Đào

Đáng nói, cả Bất động sản Hoa Anh Đào và VISC đều có chung giới chủ.

Hồi tháng 12/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (Thăng Long Invest Group, mã: TIG, sàn HNX) thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 28 triệu cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ Bất động sản Hoa Anh Đào. Giá chuyển nhượng là 30.000 đồng/cổ phần, tương ứng giá trị chuyển nhượng là 840 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất thương vụ, TIG nắm quyền chi phối Bất động sản Hoa Anh Đào đồng thời trở thành chủ mới tại dự án King Palace.

Về phía VISC, theo giới thiệu công ty này thành lập năm 2007 với tên gọi ban đầu là CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS). Vốn pháp định 150 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập là TIG, SCB, PVFC, VCCI Invest, Vinachem, Vinapaco, Vinafood1, Lilama và Cienco4.

Tháng 10/2009, ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc niêm yết trên HNX và tăng vốn điều lệ lên trên 300 tỷ đồng. Đến tháng 12/2009, VICS chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán VIG.

Trong giai đoạn 2021-2022, với sự tham gia đầu tư chiến lược và tái cấu trúc từ Thăng Long Invest Group, VICS đổi tên thành CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VISC) như hiện nay đồng thời tăng vốn lên hơn 451 tỷ đồng.

Hiện Chủ tịch HĐQT VIG - ông Nguyễn Phúc Long cũng chính là Chủ tịch HĐQT TIG.

Ông Nguyễn Phúc Long

Tại Bất động sản Hoa Anh Đào, ông Nguyễn Phúc Long giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT thường trực. Trong khi đó, Tổng giám đốc Bất động sản Hoa Anh Đào - ông Hồ Ngọc Hải, cũng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TIG.

Ông Nguyễn Phúc Long, sinh năm 1974, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế. Tại thời điểm 30/6/2025, ông Long nắm giữ 38,1 triệu cổ phiếu TIG, tỷ lệ 19,68% vốn.

Trên website của Thăng Long Invest Group, dự án tại số 108 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội được giới thiệu với cái tên Tòa tháp văn phòng - căn hộ và khách sạn TIG Infinity.

Ngoài ra, TIG còn sở hữu một số dự án khác như: khu du lịch, biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vườn Vua Resort & Villas); Dự án Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội....

Hà Ly