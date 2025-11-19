Vista Nam An Khánh bổ sung hai bãi đỗ xe, hoàn thiện hạ tầng phục vụ cư dân

Trong đó, đáng chú ý là hai bãi đỗ xe được quy hoạch đồng bộ, hướng đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu đỗ xe ngày càng lớn của cư dân và dòng khách thương mại, khách mua sắm tại Vista Palma trong giai đoạn vận hành tiếp theo.

Theo đại diện chủ đầu tư, hai bãi đỗ xe công cộng tại Vista Nam An Khánh được bố trí trên các khu đất có vị trí dễ tiếp cận, đảm bảo bán kính phục vụ thuận tiện cho toàn bộ cư dân khu đô thị.

Theo đó, bãi P (1.765m²) được quy hoạch gần phân khu Vista Palma, bố trí sát khu vực kỹ thuật để tối ưu quỹ đất mà vẫn thuận tiện tiếp cận, trong khi bãi P1 (4.454m²) nằm trên trục chính đường Nam An Khánh, phục vụ nhu cầu đỗ xe cho cư dân và khách vãng lai.

Theo kế hoạch, hai bãi P và P1 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 5/2026, góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe đang tăng lên của cư dân, đội ngũ vận hành cũng như lượng khách dự kiến ngày càng lớn khi khu thương mại - dịch vụ Vista Palma đi vào hoạt động.

Ứng dụng công nghệ trong vận hành

Không chỉ dừng ở việc bổ sung chỗ đỗ xe, SJ Group định hướng xây dựng hệ thống bãi xe thông minh, tích hợp các công nghệ quản lý hiện đại. Trong giai đoạn tiếp theo, toàn bộ các bãi đều được lắp đặt hệ thống kiểm soát ra vào tự động, cảm biến nhận diện và thông báo chỗ trống, cùng camera giám sát 24/7 đảm bảo an ninh.

Bên cạnh đó, SJ Group sẽ bổ sung trạm sạc xe điện phù hợp với xu hướng phương tiện xanh và hệ thống mái che giúp bảo vệ xe dưới thời tiết dễ thay đổi.

Ảnh phối cảnh

Các hạng mục kỹ thuật trên được dự kiến hoàn thành và vận hành ổn định vào tháng 5/2026, đồng bộ với tiến độ hoàn thiện hạ tầng chung của toàn khu.

Với mật độ xe hơi gia tăng nhanh tại khu vực phía Tây Hà Nội, đặc biệt quanh đại lộ Thăng Long và vành đai 3.5 (dự kiến thông xe ngay trong năm 2025), nhu cầu bãi đỗ trở thành yếu tố quyết định sự tiện nghi của một khu dân cư.

Tại Vista Nam An Khánh, SJ Group đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nội khu, bao gồm mở rộng các con đường chính như đường An Thịnh (A2) 36m ngay kênh Đan Hoài, đường Liên Khu 8 50m, hoàn thiện vỉa hè 7,5m, cùng các bãi đỗ xe phân bổ hợp lý.

Các bãi đỗ xe mới không chỉ giúp giảm tải áp lực giao thông, mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh cho cư dân đô thị. Khi việc đỗ xe được tổ chức bài bản, không chiếm dụng lòng đường hay vỉa hè, không gian công cộng trở nên thông thoáng và an toàn hơn cho người đi bộ.

Một góc Khu đô thị Vista Nam An Khánh

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hệ thống bãi đỗ xe này là một phần nhỏ trong chiến lược "đô thị thông minh" mà SJ Group đang triển khai tại Vista Nam An Khánh cũng như các dự án khác. Cách làm này thể hiện định hướng lắng nghe và đáp ứng nhu cầu thực tế của cư dân, hướng tới hoàn thiện trải nghiệm vận hành đô thị.

Từ hạ tầng giao thông, tiện ích công cộng đến cảnh quan, mỗi hạng mục đều được đầu tư bài bản, hướng tới mục tiêu tạo nên một khu đô thị vận hành tốt, đáng sống và bền vững.