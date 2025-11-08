Vitadairy vinh dự nhận giải thưởng Quốc tế nhờ Chuyển đổi số

Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có thành tích xuất sắc trong quản trị tài chính và vận hành hiệu quả. Giải thưởng dành cho VitaDairy là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tựu nổi bật của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi vận hành nhằm tối ưu hệ thống quản lý tài chính, dòng tiền giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Chuyển đổi số – Nền tảng cho phát triển bền bền vững

Được thành lập từ năm 2005, bởi các chuyên gia Y tế, từ quyết tâm táo bạo, tiên phong mở ra phân khúc dinh dưỡng miễn dịch, VitaDairy đã chiếm lĩnh và ghi dấu ấn của mình trên thị trường sữa bột với tốc độ tăng trưởng như vũ bão, đồng thời mở rộng quy mô doanh nghiệp một cách mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Hiện nay, VitaDairy đã nằm vững vàng trong Top những thương hiệu sữa uy tín nhất Việt Nam.

Năm 2024, VitaDairy tiếp tục triển khai dự án chuyển đổi số doanh nghiệp V-UP ứng dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS với mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp. Dự án được triển khai nhằm tích hợp và chuẩn hóa toàn bộ quy trình cho tất cả các hoạt động của công ty, từ các bước lập kế hoạch tài chính và ngân sách đến quản lý chuỗi cung ứng và chăm sóc khách hàng.

Tập thể các thành viên ban dự án V-Up - VitaDairy

Đáng chú ý, thông qua dự án này, VitaDairy đã nâng cấp toàn bộ hệ thống quản lý ngân quỹ lên một hệ thống được chuẩn hoá quốc tế, tập trung và tự động hoá. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể quản lý và theo dõi tập trung các dữ liệu tài chính ngân hàng trên cùng một giao diện, tăng tính kết nối giữa các hệ thống quản trị, các thao tác thanh toán và kiểm tra báo cáo, được thực hiện tinh gọn, tích hợp và trực tiếp trên hệ thống ERP , đồng thời tự động hoá 100% quy trình theo dõi quản lý hoá đơn và các khoản phải thu tương ứng của từng khách hàng trên hệ thống.

"Chúng tôi nhận ra VitaDairy cần phải vận hành nhanh chóng và linh hoạt hơn để đáp ứng và duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như quy mô của doanh nghiệp. Và những nỗ lực của toàn bộ đội ngũ Viters cùng sự hỗ trợ của các đối tác có năng lực và giàu kinh nghiệm như HSBC và KPMG… đã giúp VitaDairy thành công nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp với mức độ tự động hoá và chuẩn hoá cao", Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Cấp cao Khối Vận hành kiêm Giám đốc ban quản lý Dự án Chuyển đổi số V-Up, Công ty cổ phần Sữa VitaDairy phát biểu.

Từ nỗ lực tự hoàn thiện không ngừng tới bản lĩnh Việt trên đấu trường quốc tế

Hành trình và nỗ lực chuyển đổi số toàn diện mà VitaDairy đã kiên trì thực hiện trong hai năm vừa qua cuối cùng đã mang lại trái ngọt với sự công nhận của các tổ chức uy tín quốc tế. Cùng với Singapore Airlines, VitaDairy đại diện cho các doanh nghiệp Đông Nam Á được vinh danh tại sự kiện còn thể hiện vị thế và bước tiến quan trọng của doanh nghiệp Việt trong chuẩn hóa năng lực quản trị tài chính.

"Giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của VitaDairy trong việc xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và linh hoạt. Tôi tin rằng năng lực quản trị và vận hành theo chuẩn mực quốc tế sẽ là chìa khoá và bệ phóng giúp các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, minh bạch và từ đó tiếp tục cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới." Bà Nguyễn Bích Hảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam chia sẻ.

Thành tích nổi bật của VitaDairy tại CorporateTreasurer Awards 2025 đã lời khẳng định mạnh mẽ cho tầm nhìn và định hướng đúng đắn của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đón đầu bắt nhịp với xu hướng của thời đại. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực quản trị tài chính và vận hành xuất sắc của VitaDairy, mà còn là một minh chứng hùng hồn cho khát vọng vươn mình của các doanh nghiệp Việt Nam. VitaDairy đã chứng minh rằng, với sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn xa, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đạt đến những đỉnh cao mới.

Nhìn về tương lai, VitaDairy kiên định với tầm nhìn trở thành một trong những thương hiệu Việt Nam ghi dấu ấn trên sân chơi quốc tế, mang niềm tự hào của người Việt ra thế giới. Thành công tại giải thưởng này sẽ là động lực mạnh mẽ để VitaDairy tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, khẳng định vị thế và đại diện cho bản lĩnh Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu ./.

Về The CorporateTreasurer

The CorporateTreasurer là tạp chí tài chính hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương, trực thuộc Haymarket Media Group (Hong Kong), chuyên đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp, ngân hàng và tập đoàn có thành tựu nổi bật trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

CorporateTreasurer Award là giải thưởng thưởng để tuyên dương và ghi nhận những thành tích trong lĩnh vực quản lý nguồn vốn bao gồm các giải pháp, sáng kiến, đội ngũ và quản lý rủi ro trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông

Về VitaDairy

Thành lập năm 2005, bởi một các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, VitaDairy là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam. Sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, VitaDairy tiếp tục theo đuổi hành trình dinh dưỡng khoa học nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Theo Vietnam Report, VitaDairy hiện đang nằm trong top 5 công ty sữa uy tín nhất Việt Nam năm 2025.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.vitadairy.vn

