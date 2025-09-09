VN-Index giảm sâu hơn 70 điểm từ đỉnh, nhà đầu tư có nên "xuống tiền" bắt đáy?

Sau khi lập đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng “chùn bước” với 2 phiên giảm mạnh liên tiếp. VN-Index chốt phiên 8/9 giảm vê mốc 1.624,5 điểm, tương ứng “bay” gần 72 điểm sau 2 phiên.

Diễn biến điều chỉnh của VN-Index xuất hiện sau nhịp tăng hơn 600 điểm lên đỉnh lịch sử từ cuối tháng 4/2025. ﻿Không ít nhà đầu tư lo ngại nhịp điều chỉnh có thể còn kéo dài, trong khi một bộ phận khác lại bắt đầu manh nha suy nghĩ về cơ hội “bắt đáy”. Vậy, liệu đã đến thời điểm thích hợp để xuống tiền, hay rủi ro vẫn còn hiện hữu?

Theo quan sát của ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán Asean (Aseansc) , việc VN-Index biến động mạnh sau chuỗi bùng nổ liên tục trong 4 tháng mà chưa có nhịp điều chỉnh đủ lớn là diễn biến hoàn toàn bình thường về mặt kỹ thuật.

Trong pha điều chỉnh hiện hữu, thị trường có thể xuất hiện những nhịp hồi đan xen, song để hình thành một “đáy cứng” cần thêm thời gian, điều này cũng phù hợp với mẫu hình sóng Elliot.

Ông Tâm cũng cho rằng nhịp điều chỉnh hiện nay nên được nhìn nhận như một giai đoạn "nghỉ ngơi" trong sóng tăng lớn của thị trường. Nhà đầu tư có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội mua mới, thậm chí là điểm mua “full margin” khi sóng tăng quay trở lại. Lý do để kỳ vọng vào sóng tăng lớn tiếp theo đến từ ba yếu tố: định giá vẫn ở mức hợp lý, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp tích cực, và các “Big Games” trên thị trường chưa được công bố hay hoàn thiện.

Trong chu kỳ bơm tiền hiện nay, chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư chỉ cần tập trung quan sát 3 nhóm ngành then chốt: ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Chuyên gia cũng lưu ý, việc cố đoán chính xác đáy của thị trường theo điểm số là không cần thiết. Quan trọng hơn, khi chỉ số chung còn đang dò đáy, sẽ xuất hiện những nhóm cổ phiếu mạnh về cả dòng tiền, yếu tố cơ bản lẫn kỹ thuật dừng rơi và tạo đáy sớm hơn. Đây mới là cơ hội mà nhà đầu tư không nên bỏ lỡ.

﻿Kỳ vọng VN-Index sớm quay trở lại quỹ đạo tăng

Nhìn chung, biến động ngắn hạn là khó tránh khỏi và nhiều chuyên gia chứng khoán đánh giá thị trường đang trong một xu hướng tăng lớn, thậm chí có thể đẩy VN-Index lên những mốc điểm không tưởng.

Điển hình, ﻿﻿ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Ngành & Cổ phiếu CTCP CK MB (MBS) ﻿đánh giá rằng thị trường vẫn duy trì nền tảng tích cực và có khả năng sớm quay lại quỹ đạo tăng khi lực cầu hấp thụ nhanh lượng chốt lời.

Chuyên gia MBS cho rằng yếu tố nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn hiện tại vẫn là yếu tố nổi bật nhất hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo đó các nhóm hưởng lợi từ chính sách bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.

Bên cạnh đó, báo cáo mới nhất của Chứng khoán Mirae Asset chỉ ra rằng, các đợt rung lắc với biên độ lớn dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 9 khi nhà đầu tư chờ đợi việc hiện thực hóa các tin tức tích cực vốn triển vọng đã gần như phản ánh toàn bộ vào đà tăng của chỉ số VN-Index trong thời gian vừa qua. Tiêu biểu là kỳ đánh giá tháng 9 của FTSE Russell về cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong kỳ họp tháng 9 sắp tới.﻿

Mirae Asset duy trì sự thận trọng nhất định với những đợt rung lắc, với kịch bản cơ sở là VN-Index tìm thấy hỗ trợ tại 1.650 điểm trước khi tiếp tục đà tăng lên 1.800 điểm. Kịch bản kém khả quan hơn sẽ là mức hỗ trợ trung hạn tại 1.550 điểm, khi thị trường tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới trước các biến động ngoại tác.﻿

Hay trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment cho rằng, nếu so sánh với giai đoạn 2020–2021, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán còn mạnh mẽ hơn, trong khi định giá thị trường vẫn chưa cao bằng. “Nếu so sánh tương đối về mặt thời gian, tháng 8/2025 tương đối ngang với mức tháng 12/2020 về chu kỳ thời gian, định giá, biến động của thị trường, biến động của từng phân lớp cổ phiếu”, ông Trung phân tích.

Vị chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng hiện tại là phải nhìn vào bức tranh lớn, xu hướng dài hạn. Khi thanh khoản còn được bơm mạnh, thị trường còn dư địa đi lên. Câu chuyện chi tiết về từng cổ phiếu hay những biến động vài chục điểm trong ngắn hạn sẽ không làm thay đổi xu thế dài hạn. Dòng tiền và thanh khoản lên gấp 2-3 lần so với chu kỳ trước 2020-2021, và hiện định giá thị trường mới đi được một nửa con đường so với chu kỳ trước. “ VN-Index sẽ tăng vượt tất cả các kịch bản trong trí tưởng tượng phong phú nhất của nhà đầu tư ”, chuyên gia nhấn mạnh.