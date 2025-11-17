VN-Index hồi phục nhưng thận trọng, ưu tiên quản trị danh mục thay vì bắt đáy

VN-Index kết tuần với trạng thái hồi phục và lấy lại mốc 1.600 điểm, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn vẫn đòi hỏi thêm tín hiệu xác nhận về thanh khoản cũng như dòng tiền chủ động. Các công ty chứng khoán đánh giá thị trường đang hình thành nhịp phục hồi kỹ thuật, song biến động rung lắc vẫn có khả năng xuất hiện trong những phiên tới.

Kỳ vọng cân bằng quanh vùng 1.640 - 1.650 điểm

Theo đánh giá của CTCK VCBS , các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF trên đồ thị ngày đều cho tín hiệu cải thiện, cho thấy đà hồi phục vẫn đang được duy trì.

VN-Index được kỳ vọng tiến về vùng cân bằng quanh đường MA20 tương ứng 1.640 - 1.650 điểm, trong khi vùng 1.700 điểm sẽ đóng vai trò kháng cự ngắn hạn. Dù vậy, trên đồ thị giờ, việc RSI có dấu hiệu chững lại cho thấy thị trường có thể tiếp tục rung lắc trong các phiên sắp tới.

Báo cáo của CTCK AIS ghi nhận lực cầu bắt đáy quay trở lại ở nhiều thời điểm, giúp chỉ số bảo toàn ngưỡng hỗ trợ MA20 tính theo khung tuần, đồng thời giữ nguyên xu hướng tăng trung hạn.

Dòng tiền có dấu hiệu chuyển hướng sang nhóm midcap, trong đó nổi bật là cổ phiếu dầu khí, công nghiệp và tiêu dùng - những nhóm chưa tăng mạnh trong giai đoạn trước. Ngược lại, ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tuy hồi phục nhưng còn thận trọng.

AIS cho rằng thị trường có thể vẫn xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong tuần tới, với mốc hỗ trợ gần nhất quanh 1.600 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu danh mục, hạn chế mua đuổi và chỉ giữ lại các mã có triển vọng rõ ràng.

CTCK Asean Securities cho biết VN-Index đóng cửa với mẫu nến xanh thân nhỏ, cho thấy trạng thái giằng co và thăm dò. Khối lượng giao dịch tăng so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý chờ đợi.

Trong bối cảnh xu hướng giảm ngắn hạn chưa bị phủ nhận và áp lực bán ròng từ khối ngoại còn hiện diện, thị trường được dự báo tiếp tục biến động trong biên độ hẹp.

Theo đó, nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu dài hạn có giá vốn an toàn nên duy trì vị thế, còn nhà đầu tư cầm tiền mặt có thể chờ các nhịp điều chỉnh rõ ràng hơn thay vì đuổi theo các phiên tăng.

Ưu tiên quản trị danh mục, không vội dự báo đáy thị trường

Đánh giá diễn biến mới nhất của thị trường, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích VPS nhận định vùng 1.580 - 1.590 điểm nhiều khả năng đã trở thành đáy kỹ thuật tạm thời.

Tuy nhiên, để củng cố tín hiệu và tạo niềm tin vững chắc, VN-Index cần vượt ngưỡng 1.650 điểm đi kèm thanh khoản cải thiện.

Theo ông, giai đoạn hiện tại phù hợp hơn với việc kiểm soát tỷ trọng và sàng lọc cổ phiếu thay vì cố đoán điểm đáy hay mua đuổi theo kỳ vọng hồi phục nhanh.

Liên quan đến rủi ro margin, ông cho rằng thanh khoản thấp trong các phiên giảm mạnh vừa qua cho thấy áp lực giải chấp không quá đáng ngại, đồng thời hàm ý lượng margin lớn trên thị trường có thể đang phân bổ ở các vị thế trung hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn.

VN-Index có thể đã tạo đáy ngắn hạn, cần vượt 1.650 điểm để xác nhận xu hướng.

Về thời điểm giải ngân, bối cảnh quốc tế tiếp tục duy trì trạng thái tích cực nhờ xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ và diễn biến thuận lợi của nhiều thị trường lớn.

Mặc dù thiếu thông tin hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn, ông cho rằng đây vẫn là giai đoạn có thể xuất hiện cơ hội sớm ở các cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc triển vọng kết quả kinh doanh.

Giải ngân theo từng phần có thể phù hợp với nhà đầu tư chủ động và có chiến lược rõ ràng. Trong tuần qua, ông đã nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức vừa phải, chuẩn bị cho khả năng thị trường vận động tích cực hơn vào giai đoạn cuối tháng 11/2025.

Quyết định gia tăng giải ngân quy mô lớn sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện thanh khoản và tín hiệu dẫn dắt rõ ràng của nhóm ngành chủ chốt.