VN-Index hướng tới mốc 1.800 điểm?

Trong báo cáo chiến lược 2026 với chủ đề "Khởi đầu của khát vọng", Chứng khoán SSI (SSI Research) đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc và nhiều động lực mạnh mẽ cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Đội ngũ phân tích cho rằng, sau 2 năm phục hồi ổn định, thị trường đang dần chuyển sang một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn, nhờ nền tảng vĩ mô vững vàng, định giá còn hấp dẫn và tiến trình cải cách toàn diện của nền kinh tế.

Nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất châu Á, khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng GDP bình quân năm ở mức hai con số đến năm 2030 theo chiến lược phát triển mới.

Mục tiêu đầy tham vọng này được xây dựng trên ba yếu tố chính: (1) đẩy mạnh đầu tư công, (2) phát huy vai trò năng động của khu vực tư nhân và (3) duy trì dòng vốn FDI ổn định. Đối với tác động từ bên ngoài, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng chuyển sang chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ ổn định tỷ giá VND và duy trì chi phí vốn trong nước ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, NHNN có điều kiện tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và thanh khoản thị trường chứng khoán. Măc dù đã ghi nhận mức tăng giá mạnh trong năm 2025, định giá thị trường vẫn còn hấp dẫn.

﻿VN-Index có thể lên mốc 1.800 điểm trong năm 2026

Về thị trường chứng khoán, VN-Index hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2025 và 2026 lần lượt là 13,9 và 12 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (14 lần) và dưới ngưỡng 15-16 lần trong các giai đoạn thị trường hưng phấn trước đây. So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam vẫn nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ tăng trưởng cao và mức định giá hợp lý, cho thấy thị trường vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mới. SSI Research duy trì mục tiêu cho VN-Index ở mức 1.800 điểm trong năm 2026.

Thanh khoản tiếp tục tăng và làn sóng IPO trở lại được xem là hai chủ đề trọng tâm trong năm 2026. Nhà đầu tư trong nước tiếp tục đóng vai trò lực đỡ chính của thị trường, trong khi các thương vụ niêm yết quy mô lớn như TCBS, VPS và Gelex Infrastructure phản ánh niềm tin mới của khối doanh nghiệp. Chu kỳ phát hành mới này được kỳ vọng sẽ tạo xung lực tăng trưởng và mở rộng chiều sâu cho thị trường.

Xét theo chu kỳ lịch sử, các giai đoạn thị trường tăng mạnh của Việt Nam thường kéo dài khoảng 2 năm, mang lại mức sinh lời lũy kế trên 130% trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh. Theo đó, đà tăng hiện tại bắt đầu từ tháng 4/2025 vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ này.

Nếu lịch sử lặp lại, SSI cho rằng năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến thứ hai của sóng tăng, khi vai trò dẫn dắt dần mở rộng từ nhóm ngân hàng và chuyển dần sang ngành tiêu dùng và công nghệ.

Liên quan tới câu chuyện nâng hạng thị trường, nhóm phân tích SSI nhận định việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi (Emerging Market), và khả năng tiếp theo là đạt chuẩn MSCI Emerging Market, có thể thu hút khoảng 1,6 tỷ USD dòng vốn ETF, cùng lượng vốn chủ động lớn hơn đáng kể. Đây là cột mốc mang tính khẳng định cho tiến trình cải cách của Việt Nam và đánh dấu bước hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu.