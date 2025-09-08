VN-Index lao dốc hơn 42 điểm, khối ngoại "bắt đáy" gần 1.000 tỉ đồng

VN-Index giảm sâu

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 8-9 tiếp tục ghi nhận một phiên lao dốc mạnh khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường.

VN-Index đóng cửa ở mức 1.624,53 điểm, giảm 42,44 điểm, tương đương 2,55%. Đây là mức giảm sâu nhất trong nhiều tuần trở lại đây, đưa chỉ số về vùng đáy mới sau nhịp hồi phục ngắn trước đó.

Tương tự, HNX-Index giảm 3,24%. còn 271,57 điểm trong khi UPCoM-Index cũng lùi về 109,63 điểm, giảm gần 2%. Rổ VN30 cũng giảm mạnh 2,07%, còn 1.807,22 điểm, phản ánh xu hướng điều chỉnh trên diện rộng.

Sắc đỏ bao phủ gần như toàn bộ thị trường khi có tới 285 mã giảm giá, trong khi chỉ có 56 mã tăng. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 41.971 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền bán ra áp đảo và nhà đầu tư thận trọng trong việc giải ngân mới.

Thị trường chứng khoán liên tục có những đợt điều chỉnh mạnh trong 2 tháng trở lại đây. Ảnh: AI

Trong nhóm tài chính – ngân hàng, loạt cổ phiếu lớn như VPB, VIB, MSB, TCB hay SHB đồng loạt giảm từ 4-7%, tạo sức ép lớn lên chỉ số chung. Khối chứng khoán cũng không thoát khỏi xu hướng điều chỉnh khi SSI, VND, VCI đồng loạt mất điểm.

Bất động sản tiếp tục là nhóm chịu áp lực nặng nề, với PDR, NVL, DIG, KDH giảm sâu từ 5-7%. Riêng nhóm thép ghi nhận diễn biến phân hóa, khi HPG và NKG duy trì được sắc xanh nhẹ, trong khi HSG lùi nhẹ dưới tham chiếu.

Khối ngọai mua ròng

Điểm sáng hiếm hoi đến từ giao dịch khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 1.000 tỉ đồng trên sàn HoSE. Trong đó, HPG, SSI, CTG, SHB và VPB là những mã được gom mạnh, riêng HPG được mua ròng hơn 300 tỉ đồng. Ngược lại, một số cổ phiếu như GEX, VIX, NVL bị khối ngoại bán ròng khá mạnh.

Theo giới phân tích, nhịp điều chỉnh này phản ánh tâm lý lo ngại ngắn hạn khi thị trường vừa trải qua giai đoạn tăng nóng, cộng hưởng với áp lực chốt lời mạnh tại vùng cản 1.700 điểm.

Dù vậy, việc khối ngoại quay lại mua ròng có thể được xem là tín hiệu tích cực, góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong các phiên tới. Thị trường dự báo sẽ còn biến động mạnh quanh ngưỡng hỗ trợ, trong khi sự phân hóa giữa các nhóm ngành nhiều khả năng sẽ tiếp diễn.

Dù vậy, Công ty Chứng khoán Mirae Asset trong báo cáo mới nhất vẫn cho rằng TTCK Việt Nam đã bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với đặc trưng là các phiên biến động với biên độ lên đến gần 100 điểm.

Theo Mirae Asset, các đợt rung lắc với biên độ lớn dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 9 khi nhà đầu tư chờ đợi việc hiện thực hóa các tin tức tích cực vốn triển vọng đã gần như phản ánh toàn bộ vào đà tăng của chỉ số VN-Index trong thời gian vừa qua. Tiêu biểu là kỳ đánh giá tháng 9 của FTSE Russell về cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi và quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong kỳ họp tháng 9 sắp tới.