06-01-2026 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

VN-Index liên tiếp phá đỉnh nhưng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn loanh quanh vùng 1.600 điểm, CTCK chỉ ra điểm lưu ý

Trong kịch bản cơ sở, MBS kỳ vọng thị trường hướng đến ngưỡng 1.820 điểm trong tuần đầu năm mới, theo đó thanh khoản cũng được dự báo tăng trở lại.

Thị trường chứng khoán trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ lễ dài ngày và khởi đầu tuần đầu tiên năm 2026 với hàng loạt dữ liệu vĩ mô năm 2025 dự kiến được công bố vào ngày 6/1.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu năm 2026, VN-Index tiếp đà tăng lên mốc 1.788 điểm, đánh dấu mức đỉnh mới (tính theo giá đóng cửa).

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho biết bức tranh 4 tháng cuối năm 2025 là sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và các nhóm cổ phiếu.

Thống kê theo giá đóng cửa, một số nhóm cổ phiếu hiện tại vẫn đang ở vùng 1.600 điểm hoặc thấp hơn như: Chứng khoán, Bất động sản dân cư, Đầu tư công, BĐS KCN cho đến các nhóm giảm khá mạnh trong thời gian gần đây như: Hóa chất, Viettel.

Đội ngũ phân tích MBS cho rằng, nhà đầu tư nên chú ý đến một số cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu có sức mạnh tương đồng với chỉ số hoặc khỏe hơn như: nhóm Dầu khí, Bán lẻ, Ngân hàng, Vingroup, Cao sự tự nhiên, Bảo hiểm.

Trong kịch bản, chỉ số VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.730 điểm trong các nhịp rung lắc khi test đỉnh cao 1.806 điểm, nhiều khả năng các nhóm cổ phiếu (đang có sức mạnh tương đối vượt trội) như trên sẽ là tín hiệu để đánh giá xu hướng tăng mở rộng của chỉ số.

Mặt khác, ở kịch bản thận trọng, MBS nhận định nhà đầu tư cũng nên chú ý tín hiệu từ các nhóm cổ phiếu đang ở vùng nền như: Chứng khoán, Bất động sản,… Trường hợp thị trường quay lại vùng đỉnh 1.806 điểm hay điều chỉnh hoặc test lại vùng hỗ trợ 1.730 điểm, xuất hiện cổ phiếu trong các nhóm BĐS dân cư, chứng khoán xuyên qua vùng hỗ trợ, tức thủng vùng nền, nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng, co gọn danh mục phòng cho kịch bản thị trường điều chỉnh về vùng tích lũy 1.700 điểm của VN-Index.

Về góc nhìn kỹ thuật, các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ thị trường vượt đỉnh 1.806 điểm để bước vào sóng tăng mở rộng. Ở thời điểm hiện tại, chỉ số VN-Index vẫn đang nằm trên các đường trung bình quan trọng: từ MA20, MA50, MA100 cho tới MA20, củng cố xu hướng tăng vẫn tiếp diễn.

" Thử thách “nhỏ” cho thị trường trong tuần đầu năm mới có thể đến từ bên ngoài với sự kiện ở Venezuela hơn là áp lực chốt lời ở vùng cản kỹ thuật ", báo cáo chỉ rõ.

Trong kịch bản cơ sở, nhóm phân tích kỳ vọng thị trường hướng đến ngưỡng 1.820 điểm trong tuần đầu năm mới, theo đó thanh khoản cũng được dự báo tăng trở lại, vượt ngưỡng 25.500 tỷ đồng ở 2 tháng cuối năm 2025. Trong kịch bản thận trọng khi VN-Index test không thành công vùng cản 1.800 - 1.806 điểm, vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.730 điểm.

Về chiến lược, nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung ở nhóm cổ phiếu đi cùng xu hướng của chỉ số VN-Index hoặc khỏe hơn như: Dầu khí, Bán lẻ, Vingoup, Ngân hàng, Cao su tự nhiên,… trong khi chú ý các nhóm cổ phiếu đang ở vùng nền thấp như: Chứng khoán, Bất động sản dân cư,… Kịch bản thận trọng xảy ra khi cổ phiếu của các nhóm này để mất vùng nền, khi đó nhà đầu tư nên co gọn danh mục, đưa tỷ lệ tiền/cổ phiếu về mức an toàn.

