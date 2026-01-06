Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khối ngoại bán ròng trong phiên VN-Index tăng 28 điểm, hai cổ phiếu bluechips bị "xả" hơn 700 tỷ đồng

06-01-2026 - 15:57 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 520 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tâm lý tích cực bao trùm, thị trường bứt phá mạnh với sự dẫn dắt của nhiều nhóm cổ phiếu trụ. Chốt phiên 6/1, VN-Index tăng mạnh 28 điểm tại 1.816 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 27.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 520 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 387 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 307 tỷ đồng. Theo sau, VPB là mã tiếp theo được gom mạnh 166 tỷ đồng. Ngoài ra, GEX và VRE cũng được mua lần lượt 101 và 97 tỷ đồng.

Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 425 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và DXS cũng bị "xả" 297 tỷ đồng và 208 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 95 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng CEO, BVS, MST.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 46 tỷ đồng; theo sau PVI bị bán 15 tỷ, PVS, IDC, NTP bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 38 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại mua 0,5 tỷ đồng. Theo sau, DDV và DGT cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 33 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại VEA, TV1,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

