Công ty của bầu Đức chính thức "chia tay" Hoàng Anh Gia Lai Agrico

06-01-2026 - 14:03 PM | Thị trường chứng khoán

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT còn đang sở hữu 8,24% vốn của HAGL Agrico

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT (bầu Đức) vừa đăng ký bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) với lý do cơ cấu lại các khoản đầu tư. Thời gian thực hiện từ 8-1 đến 6-2 theo phương thức thỏa thuận.

HAGL đang sở hữu gần 91,4 triệu cổ phiếu HNG, tương ứng 8,24% vốn điều lệ HAGL Agrico.

Công ty bầu Đức muốn bán cổ phần tại HAGL Agrico để tái cơ cấu đầu tư - Ảnh 2.

Bầu Đức trong lần gặp gỡ cổ đông gần đây

HAGL Agrico từng là "con cưng" của bầu Đức, đảm nhận toàn bộ mảng nông nghiệp của HAGL. Giá cổ phiếu HNG khi lên sàn còn cao hơn cả công ty mẹ. Tuy nhiên, HAGL Agrico sa lầy khi cao su, cọ dầu lao dốc và dự án nuôi bò thịt cũng không thành công vì bán được con bò nào thì ngân hàng siết nợ sạch.

Năm 2018, Tập đoàn Thaco đã tham gia giải cứu HAGL và HAGL Agrico. Đến năm 2021, bầu Đức chính thức chuyển nhượng HAGL Agrico lại cho ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco.

Vào lúc 10 giờ ngày 6-1, cổ phiếu HNG có giá 6.500 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ theo giá thị trường ước tính khoảng 594 tỉ đồng.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

