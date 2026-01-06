Chứng khoán VPS muốn lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn

Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS, mã: VCK, sàn HoSE) thông báo ngày 26/1/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Ngày giao dịch không hưởng quyền 23/01.



Nội dung lấy ý kiến là thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT VCK giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn, quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng nếu xét thấy cần thiết; triển khai và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến.

Chứng khoán VPS muốn tiếp tục triển khai tăng vốn sau đợt chào bán riêng lẻ không như mong đợi. Ngày 29/12/2025, VCK đã kết thúc đợt chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Kết quả, VPS chỉ phân phối được 39,51 triệu cổ phiếu (chiếm 24,4% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán) cho một nhà đầu tư cá nhân là Nguyễn Ngọc Linh - cổ đông hiện hữu của VCK.

Sau đợt chào bán, cổ đông Nguyễn Ngọc Linh tăng sở hữu từ 22,33 triệu cổ phiếu lên 61,84 triệu cổ phiếu, chiếm 4,06% vốn điều lệ.

Giá chào bán là 50.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn giá cổ phiếu VCK trên thị trường), qua đó thu về 1.975,5 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính của VPS, phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

VPS cho biết, 4 nhà đầu tư còn lại trong danh sách công bố ban đầu đã không thanh toán đầy đủ tiền để mua tổng cộng 122,34 triệu cổ phiếu còn lại. Do đó, số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

Kết thúc đợt chào bán này, VPS tăng vốn điều lệ từ 14.823,1 tỷ đồng lên mức 15.218,2 tỷ đồng.

Đây là một trong 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/9/2025. Trước đó, VPS đã hoàn thành 2 đợt phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng và IPO hơn 202 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức hơn 14.823 tỷ đồng.

Trước đó, 1,48 tỷ cổ phiếu VCK của Chứng khoán VPS đã chính thức giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 16/12/2025 với giá tham chiếu 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa ngày chào sàn là gần 88.939 tỷ đồng.

Hoàng Lam