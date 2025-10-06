VN-Index tăng gần 50 điểm, cổ phiếu chứng khoán ‘đua trần’

Với sự trở của dòng tiền, cổ phiếu lớn dẫn dắt, đà tăng lan toả diện rộng, VN-Index bứt phá trở lại tiệm cận vùng 1.700 điểm. 29/30 mã VN30 tăng giá, nhóm dẫn dắt thị trường không còn phụ thuộc hoàn thành vào hệ sinh thái Vingroup. VCB, VPB, VIC, HPG, VHM, CTG, TCB, BID, MBB, ACB… lần lượt là những đầu kéo đóng góp tích cực nhất hôm nay.

Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm áp đảo cả về số lượng và sức ảnh hưởng. VCB đóng góp hơn 4 điểm cho chỉ số chính, theo sau là các mã cùng ngành, cũng với mức 1-3 điểm. Ngoại trừ LPB là cổ phiếu duy nhất điều chỉnh, 26 mã còn lại cùng tăng giá. Mức tăng trên 4% ghi nhận với TPB, STB, EIB, HDB, SHB, VIB…

Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng giá, nhiều mã "đua trần".

Diễn biến đáng chú ý xuất hiện ở nhóm chứng khoán, khi VCI, CTS, TCI, SSI, HCM, VIX, VND, VDS, AGR, ORS… tăng trần. Nhiều mã trong tình trạng trắng bên bán, trong khi đến cuối phiên vẫn dư mua hàng triệu đơn vị giá trần, như tại SSI, VIX, VND…

Tuần này, chứng khoán Việt Nam đứng trước thời khắc quan trọng, khi FTSE Russel sẽ công bố kết quả xét nâng hạng thị trường . Cổ phiếu chứng khoán thường được cho là nhóm “nhạy cảm” với các thông tin, biến động thị trường.

Bên cạnh đó, cổ phiếu tăng trần còn ghi nhận ở nhóm bất động sản, với DIG, HDG, PDR và VRE. Các ngành như xây dựng, thép, dầu khí… cũng ngập sắc xanh. Trong khi đó, bộ đôi cổ phiếu nhóm Bamboo Capital BDG, TCD tiếp tục giảm sàn. Hai doanh nghiệp đã có văn bản giải trình đến cơ quan quản lý, về việc cổ phiếu bị chuyển từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch. Một số nguyên nhân được đưa ra là do biến động nhân sự, tái cấu trúc nợ... tiến độ chuyển biến khó khăn hơn dự tính.

Bamboo Capital cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với công ty kiểm toán để hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, dự kiến công bố trong tháng 10.

Doanh nghiệp này cho rằng, việc chậm công bố báo cáo tài chính chỉ mang tính kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay tình hình tài chính hiện tại. Các mảng năng lượng tái tạo, bất động sản và đầu tư hạ tầng vẫn vận hành bình thường, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán và trả nợ.

Tracodi – doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái Bamboo Capital cũng cho biết, đang yêu cầu công ty kiểm toán hoàn tất quá trình kiểm toán, bàn giao báo cáo trong tháng 10 để công bố ra thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 46,6 điểm (3,02%) lên 1.695,5 điểm. HNX-Index tăng 8,94 điểm (3,36%) lên 274,69 điểm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,13%) lên 109,16 điểm. Thanh khoản tăng mạnh, giá trị giao dịch HoSE hơn 31,784 tỷ đồng.