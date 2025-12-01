VN-Index tiến sát vùng 1.700 điểm nhưng thanh khoản liên tục "tụt áp", điều gì đang diễn ra?

Trong tuần 24-28/11, thị trường chứng khoán đã bật tăng khỏi vùng 1.640-1.660 sau một tuần đi ngang và tiến lên khu vực kháng cự sát 1.700. Tuy nhiên, thanh khoản cả tuần chưa có sự cải thiện so với các tuần liền kề, cùng giao dịch trầm lắng trên thị trường cho thấy sự thận trọng của dòng tiền. Giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình trong tuần trên HoSE đạt 18.627 tỷ đồng, thấp hơn 13% so với trung bình 20 phiên.

Diễn biến này cho thấy chỉ số vẫn duy trì được đà tăng điểm nhưng dòng tiền có phần thận trọng hơn, trong khi sự phân hóa giữa các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh thị trường đang tiệm cận vùng đỉnh cũ với thanh khoản suy giảm, nhiều nhà đầu tư băn khoăn về những rủi ro đang "rình rập" cũng như chiến lược đầu tư nào là phù hợp nhất.

﻿Trao đổi với ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco ﻿, ﻿vị chuyên gia nhận định rằng trong giai đoạn hiện tại, có một số rủi ro tiềm ẩn của thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư cần lưu tâm:

Thứ nhất, áp lực tỷ giá vẫn đang hiện hữu ảnh hưởng đến dòng tiền nước ngoài và tâm lý nhà đầu tư. Điều này được thể hiện qua diễn biến bán ròng mạnh của khối ngoại các tháng gần đây và tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do tiếp tục neo ở mức cao.

Tuy nhiên ông cho rằng, áp lực này có thể giảm bớt trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026 nhờ dòng tiền kiều hồi thường đổ về mạnh giai đoạn này. Bên cạnh đó, FED có khả năng tiếp tục hạ lãi suất giúp chênh lệch lãi suất giữa VND-USD tiếp tục giảm xuống qua đó giúp giảm áp lực lên tỷ giá.

Rủi ro tiềm ẩn thứ hai của thị trường liên quan đến việc lãi suất huy động của một số ngân hàng đã bắt đầu nhích tăng. Mức tăng chưa nhiều nhưng cũng đã phản ánh xu hướng tăng lãi suất trở lại ở các ngân hàng trong thời gian tới. Một trong số nguyên nhân tăng lãi suất đến từ việc các ngân hàng cần phải đẩy mạnh tăng trưởng huy động trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức cao như hiện tại.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch toàn thị trường trong thời gian gần đây phần lớn đều ghi nhận ở mức trung bình thấp. Chuyên gia Agriseco nêu một số nguyên nhân khiến dòng tiền tạm thời đứng ngoài quan sát.

Thứ nhất , VN-Index đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.700 điểm. Điều này khiến nhà đầu tư hạn chế giải ngân mới vì lo ngại rủi ro điều chỉnh tại vùng giá cao.

Thứ hai , nhiều cổ phiếu đã trải qua nhịp tăng khá tốt giai đoạn trước, điển hình như nhóm ngân hàng, chứng khoán,…dẫn tới sự thận trọng trong việc giải ngân trở lại sau giai đoạn chốt lời.

Thứ ba , sau mùa công bố KQKD quý 3/2025, thị trường đang trong ở vùng trống thông tin ngắn hạn khiến dòng tiền chủ động có xu hướng đứng ngoài quan sát. Bên cạnh đó, diễn biến bán ròng của khối ngoại cũng là biến số quan trọng khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Khoa kỳ vọng áp lực này đã được giảm bớt phần nào khi hoạt động mua ròng của khối này đã có sự cải thiện rõ nét trong các phiên giao dịch cuối tuần qua.

" Các yếu tố trên có thể ảnh hưởng tới đà tăng của thị trường trong ngắn hạn, đặc biệt khi VN-Index đang tiến gần hơn đến vùng kháng cự 1.700 điểm, vốn là ngưỡng kháng cự tâm lý đòi hỏi dòng tiền mạnh để có thể bứt phá, quay lại xu hướng tăng mới. Thiếu sự ủng hộ của thanh khoản, chỉ số nhiều khả năng sẽ lại tiếp tục vận động trong biên độ 1.650-1.700 điểm trong thời gian tới ", ông Khoa đưa ra dự báo về kịch bản của thị trường.

Chiến lược đầu tư phù hợp﻿

Giai đoạn thị trường đang tiệm cận vùng kháng cự tâm lý 1.700 điểm nhưng thanh khoản chưa ghi nhận sự cải thiện tương xứng, việc sử dụng đòn bẩy cần được cân nhắc để tránh gia tăng rủi ro trong kịch bản chỉ số xuất hiện nhịp điều chỉnh bất ngờ .

Nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ margin ở mức thấp đến trung bình, ưu tiên cho các vị thế đang trong xu hướng tăng rõ ràng và có nền giá tích lũy đủ chặt trước đó. Việc sử dụng đòn bẩy quá cao trong bối cảnh thanh khoản yếu và thị trường có khả năng biến động mạnh sẽ khiến nhà đầu tư gặp khó khăn hơn trong việc quản trị rủi ro ngắn hạn.

Về quản trị rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân, điều quan trọng là thiết lập sẵn ngưỡng cắt lỗ và tuân thủ kỷ luật giao dịch. Nhà đầu tư tránh dồn tỷ trọng margin vào các cổ phiếu mang tính đầu cơ hoặc những mã đã tăng nóng trong thời gian ngắn mà không có nền giá tích lũy chặt chẽ. Đồng thời, cần phân bổ danh mục hợp lý giữa các nhóm ngành và các cổ phiếu, tránh để rủi ro tập trung khi vào một vài cổ phiếu đơn lẻ.

Với các vị thế ngắn hạn đang có lợi nhuận, việc chốt lời từng phần khi cổ phiếu tiếp cận kháng cự mạnh hoặc suy yếu về động lượng cũng là cách giúp giảm rủi ro tổng thể danh mục.