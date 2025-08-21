VN-Index “tưng bừng” trên đỉnh lịch sử, loạt công ty chứng khoán lớn triệu tập họp bất thường

Mới đây, CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp là ngày 8/9. Thời gian tổ chức họp dự kiến trong tháng 10 tới đây. Hình thức họp trực tiếp. Tài liệu cụ thể chưa được công bố.

Trước đó khoảng 1 tuần, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã: VND) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. VNDirect sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 3/9/2025. Thời gian, địa điểm cũng như nội dung họp công ty sẽ thông báo sau.

Tương tự, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI) cũng có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng được chốt là 20/08/2025, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/08/2025.

Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 25/09/2025. Nội dung và địa điểm cụ thể của cuộc họp sẽ được SSI thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời.

Việc loạt công ty chứng khoán lớn cùng triệu tập ý kiến cổ đông đúng vào thời điểm thị trường đang ở giai đoạn sôi động nhất lịch sử. Chốt phiên 21/8, VN-Index lập chuỗi tăng phiên thứ 4 liên tiếp, qua đó đóng cửa ở mốc đỉnh cao mọi thời đại 1.688 điểm.

Đồng thời, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư đẩy thanh khoản bùng nổ kể từ đầu tháng 8 tới nay, giá trị giao dịch thường xuyên đạt 40.000–50.000 tỷ đồng mỗi phiên và thậm chí xác lập kỷ lục 85.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu các công ty chứng khoán đương nhiên không đứng ngoài cuộc vui. Từ đầu tháng 7 tới nay, có thể kể tới các mã như: VIX (+170%), MBS (+57%), CTS (+58%), SSI (+50%), HCM (+33%),… đều đồng loạt tăng mạnh, thậm chí có mã vượt đỉnh lịch sử.

Trong một diễn biến liên quan, nhiều công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường đang dồn dập kế hoạch IPO. Đáng chú ý nhất là trường hợp của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). TCBS sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại trong thời gian từ 19/8-8/9, với mức giá dự kiến 46.800 đồng/cổ phiếu. Sau IPO, vốn hóa TCBS dự kiến đạt khoảng 4,1 tỷ USD.

Theo một nguồn tin khác, Chứng khoán VPBank cũng sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay trong quý IV/2025.

Thực tế, cổ phiếu chứng khoán được đánh giá là vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng với những câu chuyện hấp dẫn trong thời gian tới. Điển hình là kỳ vọng nâng hạng thị trường từ FTSE Russell.﻿

Theo nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước, Việt Nam có khả năng cao sẽ được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 ngay trong đợt rà soát cuối năm nay. Hàng tỷ USD vốn ngoại được dự báo sẽ đổ vào chứng khoán Việt Nam khi nâng hạng qua đó thúc đẩy thị trưởng tăng trưởng cả về quy mô và thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán được nhận định là một trong những nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp. Ngoài ra, lĩnh vực tài sản số cũng dần đi vào khuôn khổ tại Việt Nam, cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những sân chơi hấp dẫn đối với các công ty chứng khoán, bên cạnh thị trường chứng khoán truyền thống.