VND mất giá 14% so với Euro kể từ đầu năm, giảm 7-11% so với bảng Anh, yên Nhật, đô la Úc

Theo ghi nhận ngày 25/6, đồng Euro niêm yết tại các ngân hàng tiếp tục tăng lên mức cao mới. Cụ thể, Vietcombank - ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đang mua - bán Euro ở mức 29.606 – 31.167 VND/EUR, tăng 3.800 – 3.900 đồng ở hai chiều so với hồi đầu năm, tương đương tăng khoảng 14%.

Cùng với Vietcombank, các ngân hàng lớn như VietinBank, BIDV, Techcombank, MB, Sacombank cũng tăng giá bán Euro lên trên 31.000 đồng.

Không chỉ mất giá so với Euro, VND cũng giảm giá mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt như yên Nhật (11%), bảng Anh (11%), đô la Úc (7%),...

Nguồn: Vietcombank

Việc VND mất giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt làm giá các sản phẩm nhập khẩu tăng theo. Du lịch châu Âu hoặc Nhật Bản cũng trở nên đắt đỏ hơn khi chi phí quy đổi sang Euro, bảng Anh và yên Nhật.

Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường này có thể được hưởng lợi nếu doanh thu được thanh toán bằng Euro, bảng Anh và yên Nhật. Tuy nhiên, nếu chi phí sản xuất trong nước tăng do nhập khẩu nguyên liệu đắt đỏ, lợi nhuận có thể bị thu hẹp.

Vì sao VND mất giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt?

VND mất giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt trong bối cảnh đồng nội tệ của Việt Nam được neo một cách tương đối theo USD và đồng tiền này cũng đã giảm giá mạnh kể từ đầu năm. Theo đó, đồng USD đã mất gần 12% giá trị so với Euro, 8% so với yen Nhật, 9% so với bảng Anh.

Đồng USD đã giảm sâu với các đồng tiền chủ chốt khác kể từ đầu tháng 4 trước sức ép của vòng xoáy thuế quan khiến giới đầu tư bán tháo các tài sản Mỹ. Cụ thể, ngày 2/4 được Tổng thống Trump tuyên bố là "Ngày giải phóng" của nước Mỹ với việc áp thuế đối ứng quy mô lớn lên hầu hết đối tác thương mại. Tuy nhiên, ông Trump đã quyết định tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày. Bên cạnh đó, áp lực giảm lên đồng USD càng gia tăng khi Tổng thống Trump liên tục chỉ trích cũng như gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang với ý định muốn bãi nhiệm Chủ tịch Fed.

Hiện, chỉ số DXY – thức đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đang duy trì ở vùng đáy ba năm tại mức 98 điểm, giảm 9,6% kể từ đầu năm.

Mặc dù DXY giảm mạnh, đồng USD vẫn lên giá so với VND. Tính đến cuối tháng 6, tỷ giá USD/VND tăng gần 3% so với đầu năm và hầu hết ngân hàng đã đưa giá bán USD vượt mốc 26.300 đồng.

Theo giới phân tích, các lo ngại về rủi ro thuế quan có thể khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký và giải ngân vào Việt Nam chậm lại, nhất là khi Việt Nam thuộc nhóm các nước chịu mức cao nhất là 46%. Ngoài ra, các hoạt động xuất khẩu (đặc biệt xuất khẩu tới thị trường Mỹ) có thể chậm lại và thậm chí chịu thiệt hại, làm ảnh hưởng tới nguồn cung ngoại tệ. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá hạn chế. Điều này gây áp lực lên tỷ giá.

Chứng khoán Vietcombank cho rằng tâm lý đầu cơ USD của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức vẫn duy trì ở mức cao. Yếu tố này phản ánh sự thận trọng của thị trường trong bối cảnh chưa có thông tin chính thức liên quan đến kết quả đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, việc hoãn áp dụng mức thuế đối ứng với thời hạn 90 ngày của Tổng thống Trump sẽ kết thúc vào đầu tháng 7 tới đang khiến giới đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản phòng thủ như đồng USD.

"Điều này tiếp tục củng cố tâm lý nắm giữ ngoại tệ và gia tăng áp lực từ phía cầu trong nước đối với đồng bạc xanh. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá tâm lý đầu cơ này chỉ mang tính chất ngắn hạn trong giai đoạn trũng thông tin về kết quả đàm phán thuế quan", VCBS nhận định.

Tương tự, Bộ phận nghiên cứu thị trường của Ngân hàng ACB cho rằng, mặc dù đồng USD đang suy yếu mạnh trên thị trường thế giới nhưng có ít sự tương quan đến xu hướng tỷ giá trong nước khi nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, lãi suất VND trên liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn liên tục giảm mạnh thời gian gần đây là yếu tố quan trọng tạo áp lực lên tỷ giá.

CTCP Fiin Ratings cũng đánh giá tỷ giá USD/VND duy trì ở mức cao do nhu cầu USD trong nước tăng mạnh từ phía doanh nghiệp và Kho bạc Nhà nước khiến cho nguồn cung càng hạn chế. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt điều chỉnh tỷ giá trung tâm để cho phép thị trường có thêm dư địa tự điều tiết.

Tại thị trường trong nước, nhu cầu USD tăng mạnh khi các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu để chạy đua hoàn tất đơn hàng trước thời hạn 90 ngày và tích trữ phục vụ mùa cao điểm. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 175,6 tỷ USD (+17,5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8%. Nhập khẩu từ Mỹ tăng lên 7,2 triệu USD (+25% so với cùng kỳ năm ngoái), động thái này nhằm xóa dịu áp lực từ các rào cản thuế quan tiềm ẩn để tránh tạo thêm sức ép lên tỷ giá. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước vẫn duy trì hoạt động mua USD nhằm thực hiện nghĩa vụ trả nợ nước ngoài, khiến nguồn cung USD trên thị trường trở nên khan hiếm hơn.

Fiin Ratings cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt điều chỉnh nâng tỷ giá trung tâm. Trong thời gian tới, đồng USD được dự báo tiếp tục suy yếu sẽ làm giảm áp lực tỷ giá, nhờ vào đó Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục nới rộng biên độ trần để thị trường tự điều chỉnh, thay vì phải can thiệp trực tiếp bằng dự trữ ngoại hối.