VND tiếp tục mất giá so với Euro, giảm 16% kể từ đầu năm

Theo ghi nhận ngày 02/07, tỷ giá Euro niêm yết tại các ngân hàng tiếp tục tăng lên mức cao mới. Cụ thể, Vietcombank - ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống đã tăng giá mua Euro lên 30.049 VND/EUR và giá bán ở mức 31.665 VND/EUR.

Cùng với Vietcombank, các ngân hàng lớn như VietinBank, BIDV, Techcombank, MB, Sacombank cũng tăng giá mua Euro lên trên 30.000 VND/EUR và giá bán trên 31.000 đồng/EUR.

Tính từ đầu năm, giá Euro tại các ngân hàng đã tăng khoảng 4.200 – 4.400 đồng ở hai chiều, tương đương tăng khoảng 16%. Riêng trong tháng 6, giá Euro tại các ngân hàng tăng hơn 4%.

Trên thị trường tự do, giá Euro cũng ghi nhận mức tăng tương ứng và hiện mua - bán ở 30.049 - 31.664 VND/EUR.

Việc VND mất giá mạnh so với Euro làm giá các sản phẩm nhập khẩu từ thị trường này tăng theo. Du lịch châu Âu cũng trở nên đắt đỏ hơn khi chi phí quy đổi sang Euro.

Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này có thể được hưởng lợi nếu doanh thu được thanh toán bằng Euro. Tuy nhiên, nếu chi phí sản xuất trong nước tăng do nhập khẩu nguyên liệu đắt đỏ, lợi nhuận có thể bị thu hẹp.

Không chỉ mất giá so với Euro, VND cũng giảm giá mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt như yên Nhật (12%), bảng Anh (12%), đô la Úc (8,5%),...

Nguồn: Vietcombank

Hiện Vietcombank đang niêm yết giá bảng Anh ở mức 35.000 - 36.486 VND/EUR, yên Nhật ở mức 175,68 - 186,84 VND/JPY, đô la Úc ở mức 16.733 - 17.444 VND/AUD.

VND mất giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt trong bối cảnh đồng nội tệ của Việt Nam được neo một cách tương đối theo USD và đồng tiền này cũng đã giảm giá mạnh kể từ đầu năm. Theo đó, đồng USD đã mất gần 14% giá trị so với Euro, 9% so với yen Nhật, 10% so với bảng Anh nhưng tăng giá khoảng 3% so với VND

Hiện, chỉ số DXY – thức đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đang duy trì ở vùng đáy ba năm tại mức 96,8 điểm, giảm gần 11% kể từ đầu năm.