VNETWORK đầu tư loạt công nghệ mới, nâng tầm trải nghiệm Internet và bảo mật

Không chỉ là nâng cấp kỹ thuật, mà đây còn là bước tiến chiến lược nhằm nâng cao trải nghiệm Internet và bảo mật an ninh mạng cho các doanh nghiệp.

Bứt tốc hiệu năng với NVMe Gen5 và CPU thế hệ mới nhất

Doanh nghiệp cho biết đã đồng bộ hóa hạ tầng lên NVMe Gen5 kết hợp CPU mới nhất từ Intel để tạo nền tảng mạnh mẽ cho CDN (Content Delivery Network) và WAAP (Web Application and API Protection). Với NVMe Gen5, hệ thống đạt tốc độ truy xuất vượt trội với băng thông gấp đôi Gen4 và đạt 2,5 triệu IOPS, đồng thời giảm độ trễ xuống mức dưới 15 micro giây.

Sự bứt phá này tạo ưu thế rõ rệt khi xử lý hàng tỷ request mỗi ngày, cho phép hệ thống xử lý các luồng dữ liệu cường độ cao nhanh hơn 43% so với hạ tầng thế hệ trước. Điều này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực thương mại điện tử, media streaming, game online và các ứng dụng yêu cầu tốc độ real-time như FinTech.

VNETWORK nâng cấp loạt hạ tầng với CPU Intel® Xeon® 6 Efficient 6740E mạnh mẽ và tối ưu hàng đầu hiện nay. Với cấu hình khổng lồ 96 lõi/96 luồng, 96MB bộ nhớ đệm, chip 6740E hoạt động ở xung nhịp cơ bản 2.4GHz. Được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội cho các tác vụ đa luồng, từ điện toán đám mây, ảo hóa quy mô lớn, đến phân tích dữ liệu và các dịch vụ AI/ML.

"Ngoài tối ưu tốc độ xử lý, quan trọng hơn cả là xây dựng hệ thống phòng thủ chủ chốt. Hiệu năng vượt trội từ các công nghệ trên giúp VNETWORK phân tích lưu lượng mạng, phát hiện và phản ứng với các cuộc tấn công phức tạp ngay lập tức, từ đó ngăn chặn các mối đe dọa quy mô lớn và tinh vi. Đây là nền tảng bắt buộc để bảo vệ hệ thống doanh nghiệp trước bối cảnh an ninh mạng ngày càng khắc nghiệt." - Ông Nguyễn Kim Thọ, Trưởng phòng R&D nhận định.

Hỗ trợ gRPC mở rộng biên độ cho kiến trúc microservices

gRPC là framework giúp các ứng dụng máy khách và máy chủ giao tiếp minh bạch, xây dựng hệ thống phân tán và có khả năng mở rộng tốt nhất hiện nay. Việc CDN của VNETWORK hỗ trợ gRPC thể hiện sự thấu hiểu xu hướng kiến trúc mới: API tốc độ cao, dữ liệu truyền theo binary, độ trễ thấp, tối ưu cho microservices và container.

HTTP/3 & TLS 1.3 cho hiệu năng cực nhanh và bảo mật cao

Từ năm 2022, VNETWORK đã tiên phong triển khai đồng bộ HTTP/3 và TLS 1.3 trên toàn bộ hệ thống CDN. Đến nay, bước đi sớm này đã chứng minh hiệu quả khi ngày càng nhiều khách hàng ứng dụng và ghi nhận mức cải thiện đáng kể về hiệu suất vận hành lẫn trải nghiệm người dùng.

Dựa trên giao thức QUIC (UDP), HTTP/3 giúp giảm mạnh độ trễ, tăng tốc khởi tạo kết nối và duy trì hiệu năng ổn định ngay cả trên mạng di động hoặc trong điều kiện băng thông không lý tưởng. Bên cạnh đó, TLS 1.3 mang lại chuẩn hóa bảo mật thế hệ mới, rút ngắn 40% thời gian bắt tay, loại bỏ các thuật toán cũ và tăng cường mã hóa cho toàn bộ luồng dữ liệu.

Khi kết hợp HTTP/3 và TLS 1.3 tạo thành một "lực đẩy kép" cho doanh nghiệp, vừa tăng tốc vượt trội, vừa bảo mật cao. Đây cũng là lý do VNETWORK tích hợp hai chuẩn này trong hệ thống CDN trở thành lựa chọn tin cậy cho các tổ chức fintech, thương mại điện tử, chính phủ, y tế và các nền tảng dữ liệu lớn đang theo đuổi tiêu chuẩn hạ tầng tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Tạo - Chủ tịch VNETWORK cho biết "Chúng tôi kiên định với chiến lược tái đầu tư liên tục, từng bước nâng cấp từ hạ tầng phần cứng đến các lớp giao thức cốt lõi. Việc triển khai đồng bộ các công nghệ mới không chỉ giúp VNETWORK đáp ứng những chuẩn mực quốc tế, mà còn góp phần định hình tiêu chuẩn mới cho thị trường Việt Nam. Chúng tôi không đầu tư theo xu hướng ngắn hạn, mà hướng đến việc đón đầu sự phát triển của Internet trong 5 đến 10 năm tới."

Phát động Khảo sát An ninh mạng 2025: Cơ hội nhận báo cáo chuyên sâu

VNETWORK không chỉ dừng lại ở việc tiên phong các giải pháp về hạ tầng, tăng tốc truyền tải mà còn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình tương lai an ninh mạng. Với tinh thần ấy, doanh nghiệp này phát động Khảo sát Toàn cảnh Bảo mật An ninh mạng 2025 nhằm xây dựng một bức tranh toàn diện, chính xác và mới nhất về hiện trạng phòng thủ số của doanh nghiệp.

Tham gia khảo sát: Tại đây.

Thông tin liên hệ:

Website: vnetwork.vn

Hotline: +84 (028) 7306 8789

Email: contact@vnetwork.vn