VNPT đăng ký bán đấu giá 188,7 triệu cổ phần tại MSB

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa đăng ký bán đấu giá hơn 188,7 triệu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).



Mức giá khởi điểm là 18.239 đồng/cổ phiếu, ước tính lô cổ phiếu VNPT đem ra đấu giá khoảng 3.441 tỷ đồng. Mức giá trên cao gấp 1,5 lần so với thị giá MSB hiện tại là 12.200 đồng/cổ phiếu (theo chốt phiên ngày 26/11/2025).

Buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 26/12/2025 tại HNX, dành cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân, trong và ngoài nước.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho thấy VNPT đang nắm hơn 157 triệu cổ phiếu MSB, tương ứng 6,05% vốn điều lệ, với giá trị hợp lý 1.832 tỷ đồng so với giá gốc 580 tỷ đồng. Trong năm 2025, MSB phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, khiến lượng cổ phiếu VNPT nắm giữ tăng thêm nhưng giá gốc vẫn giữ nguyên.

Ngoài MSB, VNPT cũng đang tiến hành thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp khác. Tập đoàn dự kiến bán toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu tại CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT), tương ứng 31,43% vốn điều lệ, với mức giá khởi điểm 74.106 đồng/cổ phiếu, tương đương 750 tỷ đồng. Dự kiến đấu giá vào ngày 17/12 tại HNX.

Tương tự, VNPT cũng đăng ký bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT, mã: TTN). Khoảng 2 triệu cổ phiếu TTN sẽ được bán ra từ ngày 12/11 đến 11/12 bên ngoài hệ thống.

VNPT cũng thông báo đấu giá cả lô cổ phần gồm hơn 2,1 triệu cổ phần tại Công ty CP Viễn thông VTC (VTC), tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC. Giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cổ phần.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 18/11/2025 đến 15h30 ngày 12/12/2025. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

VNPT cho biết các thương vụ chuyển nhượng vốn trên nhằm thực hiện Quyết định 620/QĐ-TTg ngày 10/07/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại VNPT đến hết năm 2025, cùng với văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/08/2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục đã được phê duyệt.