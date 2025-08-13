Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13-08-2025

VNPT rao bán cổ phần của một công ty đang lỗ với giá gần 143.000 đồng/cp

Nếu chuyển nhượng thành công toàn bộ số cổ phần của VNPT tại VPC, VNPT sẽ nhận được dòng tiền có giá trị tối thiểu hơn 28,5 tỷ đồng tính theo giá khởi điểm.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa thông báo về việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu (VPC) thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo thông báo, VNPT sẽ đấu giá toàn bộ 200.000 cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ đang sở hữu của VPC. Mức giá khởi điểm cho mỗi cổ phần là 142.599 đồng/cổ phần.

Nếu chuyển nhượng thành công toàn bộ số cổ phần của VNPT tại VPC, VNPT sẽ nhận được dòng tiền có giá trị tối thiểu hơn 28,5 tỷ đồng tính theo giá khởi điểm.

Theo kế hoạch, ﻿dự kiến thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng vốn trước ngày 19/12/2025.

Hiện nay, vốn điều lệ của VPC là 5 tỷ đồng, tương đương 500.000 cổ phiếu đang lưu hành với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 gần 6,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 5,8 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, ngoài VNPT là cổ đông lớn nắm giữ 40% vốn, cơ cấu cổ đông của VPC còn có 14 cổ đông cá nhân trong nước nắm giữ 60% vốn.

Năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần 4,5 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2023. Công ty báo lỗ sau thuế gần 420 triệu đồng.

Việc chuyển nhượng vốn của VNPT đầu tư tại CTCP Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt theo Quyết định số 620/QĐ-TTg.

VPC hoạt động trong lĩnh vực chính là xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng công trình điện đến 35KV; xây dựng công trình đường ống cấp thoát nước; xây dựng công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông.

Tiền thân của VPC là Công ty Xây lắp Bưu điện, là doanh nghiệp nhà nước chịu sự hạch toán riêng về tài chính trực thuộc Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ), được thành lập ngày 01/01/1995 theo quyết định của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông.﻿

Ngày 01/07/2006, Công ty Xây lắp Bưu điện thuộc Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông Vũng Tàu.﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vnpt, đấu giá

