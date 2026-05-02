VNPT thông báo đến tất cả khách hàng thay đổi kể từ tháng 5/2026

Anh Nhi | 02-05-2026 - 13:58 PM | Kinh tế số

VNPT thông báo điều chỉnh gói cước Internet từ 1/5/2026.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao, VNPT cho biết từ ngày 01/05/2026 sẽ chính thức triển khai chính sách nâng cấp gói cước Internet dành cho khách hàng đang sử dụng như sau:

- Khách hàng sử dụng Internet đơn lẻ: gói cước mới sẽ có tốc độ tối thiểu 300Mbps, tối đa lên tới 1Gbps, giá chỉ từ 180.000đ/tháng.

- Khách hàng sử dụng gói combo Internet + Truyền hình: gói cước mới có tốc độ 300Mbps, tích hợp truyền hình MyTV 140 kênh giải trí hấp dẫn, giá chỉ từ 185.000đ/tháng.

Để biết thông tin chi tiết về gói cước và các quyền lợi đi kèm, khách hàng tra cứu như sau:

- Truy cập ứng dụng My VNPT ( https://my.vnpt.com.vn/app ).

- Liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 1166 (miễn phí).

- Hoặc đến điểm giao dịch VNPT gần nhất.

