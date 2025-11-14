Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở đâu khi các cơ sở bị khám xét?

14-11-2025 - 20:56 PM | Xã hội

Giữa lúc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhiều cơ sở của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh – những người điều hành hệ thống – hiện đang ở đâu, có mặt tại Việt Nam hay không?.

Theo các bài viết và dữ liệu công khai trên mạng xã hội, trang Facebook Mai Lisa từng đăng tải hình ảnh ông Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc điều hành, “công tác tại Hàn Quốc” vào ngày 11–12/11.

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở đâu khi các cơ sở bị khám xét?- Ảnh 1.

Thông tin vợ chồng chủ hệ thống Mailisa đang ở Hàn Quốc đăng trên trang cá nhân Mailisa ngày 11/11.

Một số trang tin cũng cho biết vợ chồng chủ Mailisa có mặt tại Hàn Quốc trong ngày diễn ra hoạt động kiểm tra các cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa của lực lượng công an.

Trên trang cá nhân facebook Mailisa được cho là của bà Phan Thị Mai - Tổng Giám đốc hệ thống - ngày 11/11 đăng tải dòng trạng thái "Mailisa du hí cùng chồng yêu tại Thành phố Seoul – Hàn Quốc xinh đẹp!" mô tả khung cảnh mùa thu và chuyến đi mang tính nghỉ ngơi, thư giãn.

Tuy nhiên, bài viết cũng nhấn mạnh chuyến đi “không chỉ để du lịch” mà là dịp để làm việc với các đối tác quốc tế, ký kết hợp đồng liên quan tới sản phẩm thẩm mỹ nhập khẩu.

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở đâu khi các cơ sở bị khám xét?- Ảnh 2.

Thông tin chuyến du lịch đăng trên dòng trang cá nhân.

Trong khi đó, trang cá nhân facebook Mailisa Khánh được cho là của ông Hoàng Kim Khánh ngày 12/11 đăng dòng trạng thái "Hết hồn đúng là miệng đời. Đang đi du hí cùng vợ yêu mà người ta đăng video dàn xe của vợ chồng Mai Khánh nối đuôi nhau chạy qua nước ngoài. Giật mình mở camera gara xe thấy các em yêu của anh vẫn nằm ngay hàng thẳng lối".

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở đâu khi các cơ sở bị khám xét?- Ảnh 3.

Bài đăng trên trang cá nhân Mailisa Khánh vào lúc hơn 8 giờ ngày 12/11.

Ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và công an nhiều tỉnh, thành khám xét nhiều cơ sở của hệ thống Mailisa, đồng thời thu giữ tài liệu, mời người liên quan làm việc. Biệt phủ hơn 4.000 m² của vợ chồng bà Mai tại phường Thới An cũng bị khám xét trong cùng ngày.

Trong bối cảnh đó, thông tin việc hai lãnh đạo chủ chốt của hệ thống được cho là đang ở nước ngoài khiến dư luận đặt ra nhiều vấn đề. Cho đến sáng 14/11, hệ thống Mailisa vẫn chưa đưa ra thông cáo hay phản hồi liên quan.

Trong một diễn biến khác, ngày 14/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị Sở Y tế Nghệ An cung cấp hồ sơ hành nghề của Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132, đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa ở đâu khi các cơ sở bị khám xét?- Ảnh 4.

Cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại 132 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Động thái này diễn ra sau khi Thẩm mỹ viện Mailisa tại Nghệ An cũng bị cơ quan công an khám xét vào ngày 13/11.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

