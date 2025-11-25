Vợ chồng TP.HCM mua chung cư 8 tỷ, 2 năm sau chi thêm gần 10 tỷ xây nhà ở Phan Thiết: Toàn bộ là tiền tiết kiệm!

2 năm mua được 1 căn chung cư 148m2 và 1 mảnh đất, đồng thời còn "cất" thêm được 1 căn nhà khang trang rộng 300m2 view biển. Nghe những điều này, hẳn nhiều người sẽ mặc định: Nếu không phải "đại gia" thì cũng là người "dùng đòn bẩy tài chính" cực mạnh.

Tuy nhiên, chị K.H (sinh năm 1992, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) - Chủ các BĐS liệt kê phía trên lại khẳng định: Vợ chồng mình không phải đại gia, cũng không hề dùng bất cứ đòn bẩy tài chính nào trên hành trình "tậu" tài sản của mình.

Chỉ tiêu 25% thu nhập, còn lại để tích sản và đầu tư!

Năm 2022 - Thời điểm giá bất động sản mới "chớm" vào đà tăng, vợ chồng chị K.H quyết định mua 1 căn chung cư rộng 148m2 với giá 8 tỷ đồng. Khoảng 2 năm sau, vào tháng 3/2024, vợ chồng chị quyết định mua thêm 1 mảnh đất ở Phan Thiết để xây nhà.

Căn chung cư ở TP.HCM mà gia đình chị K.H đang sinh sống

"Đợt đó vợ chồng mình đưa 3 con về Phan Thiết chơi, cũng là đi du lịch thôi chứ không phải đi xem đất. Ở đó mấy ngày, mình nhận thấy tiềm năng đầu tư BĐS ở vùng biển này khá tốt, vì Phan Thiết ít bão, ít ngập lụt mà cũng chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 tiếng lái xe.

1 tuần sau chuyến đi đó thì vợ chồng mình cũng bàn bạc, thống nhất quyết định tìm mua 1 mảnh đất để xây nhà. Mục đích là để gia đình có chỗ nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần, đồng thời làm homestay cho thuê" - Chị K.H chia sẻ và cho biết thêm vợ chồng chị đều đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tài chính.

Tổng ngân sách mà vợ chồng chị K.H chi ra để mua mảnh đất và xây nhà rộng 300m2 ở Phan Thiết là 9,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Tiền mua đất: 6,7 tỷ đồng

- Chi phí xây nhà: 1,8 tỷ đồng

- Chi phí sắm sửa nội thất: 1 tỷ đồng

"Số tiền này cũng là tiền tiết kiệm của vợ chồng mình chứ không đi vay. Trong quá trình làm nhà thì vợ chồng mình tự lên ý tưởng, tự vẽ thiết kế chứ không thuê người thiết kế, chỉ thuê đội thợ xây dựng và hoàn thiện cơ bản.

Về phần nội thất, mình có anh trai làm bên mảng đồ gỗ, nên nhờ anh thiết kế và đóng đồ nội thất. Toàn bộ đồ nội thất của căn nhà view biển này đều là do anh mình lên ý tưởng và tự làm hết" - Chị K.H chia sẻ.

Căn nhà view biển ở Phan Thiết

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, gia đình chị K.H đã chi tổng cộng 17,5 tỷ đồng để mua BĐS và toàn bộ đều là tiền tiết kiệm, không hề đụng tới đòn bẩy tài chính. Giải đáp thắc mắc của chúng tôi về cách quản lý chi tiêu cũng như phân bổ dòng tiền, dù không tiết lộ cụ thể con số, nhưng chị K.H cho biết gia đình chị (gồm 2 vợ chồng và 3 con) chỉ tiêu 25% thu nhập hàng tháng cho các chi phí cơ bản.

" 15% thu nhập, mình dùng để lo chi phí sinh hoạt của cả nhà, bao gồm ăn uống, đi lại, mua sắm đồ dùng thiết yếu, hiếu hỷ, biếu nội - ngoại. 10% thu nhập chi cho việc học hành của các con. 10% mua vàng tích sản. Phần còn lại thì vợ chồng mình đầu tư, chủ yếu là đầu tư cổ phiếu để lĩnh cổ tức và đầu tư BĐS" - Chị K.H chia sẻ.

Bí quyết đầu tư: Nói không với "lướt sóng"!

Cả 2 vợ chồng đều là những người có kiến thức tài chính lẫn kinh nghiệm đầu tư, và đang đầu tư rất thành công - bằng chứng chính là khối tài sản trị giá gần 18 tỷ trong vòng chưa tới 3 năm, để làm được như vậy, chị K.H nhấn mạnh 2 từ: An toàn .

Ảnh minh họa

"Vợ chồng mình thống nhất quan điểm đầu tư rất rõ ràng.

Thứ nhất : Chỉ mua BĐS của các chủ đầu tư uy tín, cố gắng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để thỏa thuận tiến độ đóng, sao cho phù hợp nhất với dòng tiền và tình hình tài chính của mình.

Thứ hai : Không mua đất nền phân lô ở xa, và không mua khi không có mục đích sử dụng rõ ràng. Nhà mình đầu tư BĐS với quan điểm là đầu tư lâu dài, chứ không mua nhanh bán nhanh, vì lướt sóng BĐS rất rủi ro.

Thứ ba : Nếu phải dùng đòn bẩy tài chính, thì tuyệt đối không vay quá 30% giá trị tài sản. Và chỉ vay để mua tài sản có giá trị thực, có tính thanh khoản cao như chung cư/nhà ở tại thành phố chẳng hạn, để mình có thể cho thuê tạo dòng tiền.

Thứ tư : Trước khi mua BĐS, phải tính toán và lên kế hoạch kỹ, phải biết mình mua với mục đích gì trong tương lai. Trong trường hợp chưa bán được thì có thể cho thuê theo mô hình nào, để BĐS không nằm yên.

Với quan điểm đầu tư như thế này thì bọn mình xác định là không giàu nhanh được, nhưng sẽ an toàn hơn" - Chị K.H chia sẻ.

Hiện tại, sau hơn 1 năm hoàn thiện và đưa vào sử dụng căn nhà view biển ở Phan Thiết, chị K.H cho biết gia đình vẫn thường xuyên về chơi. Song song với đó, anh chị cũng cho thuê căn nhà này làm homestay, nguồn thu nhập thụ động này tùy thuộc vào từng thời điểm, vào mùa du lịch thì lịch thuê khá kín. Trung bình việc cho thuê homestay ở Phan Thiết mang lại cho anh chị nguồn thu nhập tương đương 5-10% thu nhập từ các công việc chính.