Vợ cũ Đan Trường chia sẻ, kìm nén không khóc

04-11-2025 - 14:30 PM

"Bé Thiên Từ muốn gửi một lời nhắn tới ba của mình rằng: Con sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu vì ước mơ của con và ba", vợ cũ Đan Trường nói.

Tại liveshow “Dấu ấn thanh xuân” – kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường diễn ra mới đây, sự xuất hiện của vợ cũ nam ca sĩ – doanh nhân Thủy Tiên – thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Nữ CEO từ Mỹ trở về Việt Nam để góp mặt trong đêm nhạc quan trọng này, cùng con trai Thiên Từ dành cho “anh Bo” những lời động viên và món quà ý nghĩa.

Chia sẻ trên sân khấu, Thủy Tiên xúc động nói lời cảm ơn tới Hoàng Tuấn- ông bầu của Đan Trường và bày tỏ sự nể phục chồng cũ:

"Cảm ơn anh Hoàng Tuấn đã nỗ lực để có thể có được một live concert 30 năm Dấu ấn thanh xuân thật đặc sắc, thật ấn tượng. Trong thời gian vừa qua, thật sự khi được chứng kiến sự nỗ lực đó – ngoài anh Tuấn còn có Đan Trường – tôi phải nói là rất khâm phục, rất nể. Tới cuối cùng chỉ mong rằng tất cả quý vị có mặt ở đây sẽ có những giây phút thật trọn vẹn và thật đẹp".

Vợ cũ Đan Trường chia sẻ, kìm nén không khóc- Ảnh 1.

Vợ cũ Đan Trường.

Vợ cũ Đan Trường chia sẻ, kìm nén không khóc- Ảnh 2.

Dù đã ly hôn nhưng cả hai vẫn chọn làm bạn.

Nữ doanh nhân cũng bật mí về món quà đặc biệt dành tặng Đan Trường:

"Nhân kỷ niệm đặc biệt này, Tiên và bé Thiên Từ đã chuẩn bị một ca khúc mang chủ đề Rise for You do chính Tiên sáng tác. Qua ca khúc này, bé Thiên Từ muốn gửi một lời nhắn tới ba của mình rằng: Con sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu vì ước mơ của con và ba".

Trong suốt phần phát biểu, Thủy Tiên cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén không khóc dù nhiều lần xúc động.

Ca sĩ Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những giọng ca hàng đầu Vpop từ cuối thập niên 1990 với hàng loạt bản hit như Kiếp ve sầu, Tình khúc vàng, Phút biệt ly… Năm 2013, anh kết hôn với doanh nhân Việt kiều Mỹ – Thủy Tiên – sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Cả hai có một con trai chung là bé Thiên Từ, sinh năm 2017.

Sau 8 năm chung sống, năm 2021, họ xác nhận ly hôn trong êm thấm. Dù “đường ai nấy đi”, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con trai. Nhiều lần, cả hai xuất hiện chung trong các sự kiện của bé Thiên Từ hoặc ủng hộ nhau trong công việc, khiến công chúng cảm nhận được sự tôn trọng và tình cảm chân thành họ vẫn dành cho nhau.

