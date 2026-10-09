Vợ cũ tiết lộ tính cách ít ai ngờ của tỷ phú Elon Musk

Justine Musk, vợ cũ của tỷ phú Elon Musk đã chia sẻ rằng người đứng đầu Tesla là người đặc biệt thích nghi với những tình huống hỗn loạn và luôn sống trong trạng thái khẩn trương cao độ. Những chia sẻ của bà được đưa ra trong đoạn video giới thiệu cuộc phỏng vấn với nhà báo Kara Swisher, trước khi bộ phim tài liệu MUSK của nhà làm phim Alex Gibney ra mắt.

Tỷ phú Elon Musk là người phát huy khả năng giữa hỗn loạn, theo chia sẻ của vợ cũ Justine Musk (Ảnh: Yahoo)

Trong cuộc trò chuyện, Justine Musk sử dụng một hình ảnh ví von để mô tả cách chồng cũ đối mặt với những tình huống khó khăn. Bà hình dung Elon Musk là người có thể nhảy khỏi vách đá rồi mới tìm cách chế tạo chiếc dù khi đang rơi xuống.

"Tôi nghĩ anh ấy sống tốt trong sự hỗn loạn", Justine Musk nói.

Theo bà, Elon Musk thường nhìn nhận các thách thức như những tình huống mang tính sống còn, đòi hỏi con người phải hành động với cường độ cao. Bà cho rằng cách tiếp cận này không đơn thuần là phong cách làm việc mà còn phản ánh trạng thái cảm xúc của tỷ phú công nghệ.

"Mọi thứ đều là vấn đề sống còn", bà chia sẻ, đồng thời nhận xét chồng cũ thực sự sống với cường độ cảm xúc mãnh liệt.

Những chia sẻ của Justine Musk phần nào phản ánh cách Elon Musk điều hành công việc tại xAI, công ty trí tuệ nhân tạo do ông sáng lập.

Theo Business Insider, một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên cho biết khi Musk trực tiếp tham gia sâu hơn vào hoạt động của công ty, các ưu tiên công việc có thể thay đổi đột ngột. Nhân viên đôi khi phải tạm gác nhiệm vụ đang làm để tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách do ông đưa ra.

Một cựu nhân viên mô tả môi trường tại đây giống như một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy diễn ra liên tục, do quy mô công ty còn nhỏ và các yêu cầu có thể thay đổi nhanh chóng.

Theo những người được Business Insider phỏng vấn, các nhà nghiên cứu đôi khi phải tạm dừng công việc đang thực hiện để giải quyết những vấn đề do Musk nêu ra. Điều này cho thấy cách điều hành dựa trên tốc độ và khả năng phản ứng nhanh có thể tạo ra áp lực đáng kể đối với đội ngũ nhân sự.

Tuy nhiên, những thông tin trên chủ yếu phản ánh trải nghiệm được một số nhân viên chia sẻ, chưa đủ để khái quát toàn bộ môi trường làm việc tại xAI.

Phong cách ra quyết định nhanh chóng và sẵn sàng thay đổi của Elon Musk cũng từng thể hiện rõ tại Twitter sau khi ông mua lại nền tảng này vào năm 2022. Musk tiến hành cắt giảm nhân sự trên diện rộng, nhưng sau đó thừa nhận một số đợt cắt giảm đã đi quá xa.

Câu chuyện này cho thấy những quyết định quyết liệt có thể giúp doanh nghiệp thay đổi nhanh chóng, nhưng cũng có thể buộc người đứng đầu phải điều chỉnh khi nhận ra những hệ quả phát sinh.

Theo Justine Musk, sức hút và sự quyết liệt của chồng cũ có thể khiến những người xung quanh nhanh chóng bị cuốn vào các kế hoạch của ông. Ban đầu, cách tiếp cận này tạo cảm giác hào hứng, nhưng đằng sau đó đôi khi là những tính toán mà người khác khó nắm bắt.

Những chia sẻ của Justine Musk chủ yếu phản ánh góc nhìn cá nhân của bà về chồng cũ, không phải đánh giá toàn diện về năng lực điều hành của tỷ phú này. Tuy nhiên, câu chuyện phần nào cho thấy cách Elon Musk đối mặt với rủi ro và áp lực, đồng thời đặt ra vấn đề về khả năng duy trì sự ổn định trong môi trường làm việc thường xuyên có những thay đổi gấp gáp.