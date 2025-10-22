Vợ ông Bùi Thành Nhơn muốn bán hơn 17 triệu cổ phiếu Novaland sau hai phiên giảm kịch sàn

Cập nhập mới nhất, bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT NVL đăng ký bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 28/10 đến ngày 26/11 theo phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện, bà Sương đang sở hữu gần 50,5 triệu cổ phiếu NVL. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland về 1,6%, tương đương hơn 33,2 triệu cổ phần.

Trước đó, Công ty Cổ phần Diamond Properties cũng đăng ký bán ra 2,15 triệu cổ phiếu từ ngày 17/10/2025 đến ngày 31/10/2025. Nếu giao dịch thành công, Diamond Properties sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NVL từ hơn 165,4 triệu cổ phiếu xuống còn gần 163,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,079% xuống còn 7,974% vốn tại Novaland.

Vợ lãnh đạo thoái bớt vốn trong khi cổ phiếu NVL đang trong đà giảm mạnh. Sau hai phiên giảm sàn, NVL tiếp tục giảm 0,38% trong phiên 22/10 về 14.350 đồng/cp, tương đương giảm 15% sau 2 tháng qua.

Cổ phiếu trải qua đợt giảm mạnh ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận Thanh tra vào ngày 17/10 liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật về phát hành và sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ của 67 tổ chức trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2023, thị trường đã ghi nhận đợt sụt giảm mạnh.

Trong số các đơn vị bị nêu tên, NVL cùng các công ty con và doanh nghiệp liên quan bị cho là đã vi phạm một số quy định, bao gồm: chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định khi phát hành trái phiếu; có dấu hiệu sử dụng vốn huy động từ TPDN sai mục đích; và chưa thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Phản hồi về nội dung này, NVL cho biết đã gửi các văn bản giải trình đến Thanh tra Chính phủ nhằm đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại một số nội dung trong kết luận. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cập nhật tình hình dư nợ hiện tại và đưa ra phương án cụ thể cho việc thanh toán các khoản trái phiếu còn tồn đọng.