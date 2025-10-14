Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Võ Thị Toàn ra đầu thú, nộp lại vàng

14-10-2025 - 07:27 AM | Xã hội

Võ Thị Toàn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã làm rõ vụ trộm tài sản nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Hòa 1 (huyện Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk), bắt giữ đối tượng Võ Thị Toàn (SN 1980, trú thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) — thủ phạm cắt phá cửa, đột nhập nhà hàng xóm để trộm 23,5 chỉ vàng 9999 trị giá hơn 300 triệu đồng.

Tối ngày 1/10, sau khi đi làm về, bà N.T.M.T. (SN 1973, trú xã Phú Hòa 1) bàng hoàng phát hiện cửa sau nhà bị cạy phá, đồ đạc bị lục tung. Toàn bộ số vàng tích cóp gồm nhiều nhẫn, dây chuyền và lắc tay bị mất sạch.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Võ Thị Toàn ra đầu thú, nộp lại vàng- Ảnh 1.

Võ thị Toàn cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: CA Đắk Lắk

Qua quá trình điều tra, công an xác định Võ Thị Toàn – hàng xóm của nạn nhân – chính là kẻ thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận từng nhiều lần sang nhà bà T. mượn tiền và vàng để trả nợ, nên biết rõ nơi bà T. cất giữ tài sản quý. Chiều 1/10, khi thấy bà T. khóa cửa ra đồng, Toàn đã mang theo kéo sắt, lén đột nhập qua cửa sau, cạy bung mái tôn và cửa phòng ngủ để lục lọi, lấy trộm 8 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền và 1 lắc tay bằng vàng 9999. Sau khi gây án, Toàn đem toàn bộ số vàng về nhà cất giấu.

Ba ngày sau, khi thấy cơ quan công an ráo riết truy tìm thủ phạm, Toàn lo sợ bị bắt nên đã lén đem toàn bộ vàng trả lại rồi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú.

Tại đây, Toàn khai nhận động cơ phạm tội là do nợ nần và túng quẫn tài chính, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của hàng xóm để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khám xét 2 địa chỉ, Công an TP HCM bắt giam 2 người

