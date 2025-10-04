Vợ thiếu gia Phan Thành 2 con vẫn eo thon nhuận sắc: Ngày nào cũng dành 2 phút làm 1 việc không tốn 1 xu, bảo sao bụng phẳng, chưa bao giờ lo sồ sề, mất dáng

Nhắc đến Primmy Trương, vợ thiếu gia Phan Thành, nhiều người không chỉ ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn của cô mà còn bất ngờ trước nhan sắc ngày càng nhuận sắc sau 2 lần sinh nở. Dù đã trải qua thiên chức làm mẹ, mỗi lần xuất hiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, Primmy Trương đều khiến người hâm mộ xuýt xoa: Gương mặt tươi tắn, vóc dáng mi nhon, đặc biệt là vòng eo thon gọn như thời con gái.

Điều khiến nhiều chị em tò mò chính là: "Làm sao bà mẹ hai con này có thể giữ dáng tốt đến vậy mà chẳng hề lộ dấu vết thay đổi vóc dáng sau sinh?". Câu trả lời đến từ một bí quyết cực đơn giản: Chỉ cần 2 phút mỗi ngày, không tốn một xu.

2 phút mỗi ngày với plank giúp vợ thiếu gia Phan Thành giữ eo thon săn chắc bất chấp sinh nở 2 lần

Chia sẻ trên trang cá nhân, Primmy Trương cho biết, cô duy trì thói quen tập plank mỗi ngày khoảng 2 phút. Đây chính là "vũ khí" giúp cô kiểm soát vóc dáng, giữ vòng eo phẳng lì, săn chắc dù bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình.

Plank, hay còn gọi là tư thế chống khuỷu tay giữ thân người thẳng, là một trong những động tác cơ bản nhất trong bộ môn luyện tập core (vùng cơ trung tâm). Điểm đặc biệt là plank không cần dụng cụ, không mất nhiều thời gian, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt.

Vì sao plank giúp phụ nữ giữ dáng, eo thon?

Theo nghiên cứu đăng tải trên Journal of Strength and Conditioning Research, plank được đánh giá là một trong những bài tập hiệu quả nhất để kích hoạt cơ bụng ngang (transversus abdominis) - nhóm cơ sâu có vai trò tạo nên vòng eo gọn gàng. Khi tập plank đều đặn, chị em sẽ:

- Đốt cháy mỡ bụng: Tư thế plank giữ toàn bộ cơ thể ở trạng thái căng cứng, giúp tăng tiêu hao năng lượng, giảm mỡ vùng bụng.

- Siết chặt cơ bụng, eo thon gọn: Plank tập trung vào vùng cơ trung tâm, giúp vòng eo săn chắc, không chảy xệ sau sinh.

- Cải thiện tư thế, dáng đứng thẳng hơn: Khi cơ lưng và cơ bụng khỏe, cột sống được nâng đỡ tốt hơn, giúp dáng vóc thanh thoát.

- Tăng sức bền, giảm đau lưng sau sinh: Nhiều phụ nữ sau sinh gặp tình trạng đau lưng, plank giúp tăng cường sức mạnh vùng core, cải thiện triệu chứng này.

Chỉ cần 2 phút plank mỗi ngày, chị em có thể cảm nhận rõ sự thay đổi ở vòng eo sau 2-3 tuần, đồng thời nâng cao sức khỏe toàn diện.

Hướng dẫn tập plank đúng chuẩn để nhanh về dáng sau sinh

Tuy plank rất đơn giản nhưng nếu thực hiện sai tư thế, không chỉ giảm hiệu quả mà còn dễ gây đau lưng, chấn thương cột sống. Để plank đúng cách, chị em cần lưu ý:

Tư thế chuẩn:

- Chống khuỷu tay xuống sàn, đặt vai thẳng trên khuỷu tay.

- Duỗi thẳng chân, mũi chân chạm đất, toàn thân tạo thành một đường thẳng từ đầu đến gót.

- Siết chặt cơ bụng, mông, giữ lưng thẳng, không võng lưng hay nâng hông quá cao.

Thời gian:

Người mới bắt đầu có thể tập plank trong 20–30 giây/lần, lặp lại 2–3 hiệp.

Khi đã quen, hãy nâng dần thời gian lên 1–2 phút như Primmy Trương.

Hít thở đều: Đừng nín thở khi plank. Bạn có thể hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng để cơ thể không bị căng cứng quá mức.

Kiên trì mỗi ngày: Kết quả chỉ đến khi chị em duy trì thói quen đều đặn. Sau sinh, cơ bụng còn yếu, có thể bắt đầu plank nhẹ nhàng, tăng dần cường độ theo thời gian.

Lưu ý riêng cho phụ nữ sau sinh:

Nên bắt đầu plank sau 6-8 tuần sinh thường hoặc 8-12 tuần sinh mổ, khi cơ thể đã hồi phục.

Nếu có tình trạng sa cơ sàn chậu, tách cơ bụng (diastasis recti) hoặc đau lưng nặng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ, huấn luyện viên trước khi tập.