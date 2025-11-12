Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ tỷ phú Jack Ma mới mua một dinh thự từng là Đại sứ quán Ý tại London, trị giá 19,5 triệu bảng Anh

12-11-2025 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Mức giá 19,5 triệu bảng đưa thương vụ vào nhóm đắt đỏ bậc nhất London năm ngoái.

Vợ tỷ phú Jack Ma mới mua một dinh thự từng là Đại sứ quán Ý tại London, trị giá 19,5 triệu bảng Anh- Ảnh 1.

Theo hồ sơ Land Registry và các nguồn am hiểu, mùa thu năm ngoái, bà Cathy Ying Zhang - vợ nhà sáng lập Alibaba là tỷ phú Jack Ma đã mua dinh thự ở Belgravia, London với giá 19,5 triệu bảng. Thương vụ này nối dài danh mục địa ốc đồ sộ của gia đình Jack Ma bên ngoài biên giới Trung Quốc. Kể từ khi ở ẩn vào năm 2020, Jack Ma phần lớn thời gian sống ở nước ngoài và có một giai đoạn dài sống ở Tokyo.

Được biết, dinh thự kể trên được xếp hạng bảo tồn Grade II từng là Đại sứ quán Ý trong thập niên 1920, đồng thời là văn phòng Tùy viên Quốc phòng Ý. Với diện tích khoảng 7.948 ft² (gần 739 m²), tòa nhà sau đó được chuyển đổi thành nhà ở, có rạp chiếu phim, thang máy và sáu phòng ngủ.

Mức giá 19,5 triệu bảng đưa thương vụ vào nhóm đắt đỏ bậc nhất London năm ngoái: Đứng thứ 34 theo dữ liệu của LonRes, đơn vị theo dõi phân khúc nhà ở hạng sang của thành phố, tức là tương đương top 0,4% giao dịch năm 2024.

Vợ tỷ phú Jack Ma mới mua một dinh thự từng là Đại sứ quán Ý tại London, trị giá 19,5 triệu bảng Anh- Ảnh 2.

Dinh thự này từng lên báo khi rao bán và khi sang tay, kéo theo làn sóng đồn đoán về danh tính người mua. Một trong các đại lý bán, Beauchamp Estates, khi đó cho biết người mua bị thu hút bởi “vị trí danh giá” và “mức độ an ninh cao”, nhưng không nêu tên. Danh tính người mua được nêu trong tài liệu do SourceMaterial - một tổ chức báo chí điều tra cung cấp cho FT. Beauchamp và Knight Frank (đại lý đồng bán) từ chối bình luận. Hãng luật Withers, đơn vị xử lý giao dịch, cũng từ chối bình luận thay mặt bà Zhang.

Giá chào bán ban đầu là 21,5 triệu bảng khi vừa đưa tài sản lên thị trường. Giới tài phiệt công nghệ Trung Quốc thường muốn chi tiêu lớn mà vẫn kín tiếng, nên nhiều thương vụ được thực hiện qua các pháp nhân “vỏ bọc” tại BVI.

Gia đình Jack Ma thời gian qua mở rộng danh mục bất động sản toàn cầu. FT trước đó dẫn tài liệu nộp cho chính quyền cho biết bà Zhang năm ngoái đã trả khoảng 45 triệu đôla Singapore để mua ba căn shophouse liền kề ở Singapore. Bà cũng là cổ đông duy nhất của một công ty tại Hồng Kông mà Jack Ma dùng để mua một lâu đài và vườn nho ở Pháp. Năm 2015, gia đình còn mua một biệt thự xa hoa ở đỉnh Victoria Peak (Hồng Kông) qua chuỗi công ty BVI. Tài sản này từng thuộc chính phủ Bỉ và là dinh thự của tổng lãnh sự.

Sau khi gần như phá dỡ cấu trúc cũ, Jack Ma đã dành nhiều năm xây một dinh thự mới tại vị trí nhìn ra Cảng Victoria. Dù hạn chế xuất hiện trên trường quốc tế nhưng ông vẫn tiếp tục mua bất động sản.

Năm 2015, theo Wall Street Journal, Jack Ma chi 23 triệu USD cho khu đất rộng 28.100 acre (hơn 11.300 ha) tại Adirondacks, New York. Người phát ngôn của Jack Ma khi đó cho biết ông mua khu đất – nơi có suối cá hồi, chuồng ngựa và cơ sở sản xuất si-rô chủ yếu vì mục đích bảo tồn.

Alibaba và Quỹ Jack Ma từ chối bình luận thay mặt ông Jack Ma và bà Zhang.

Theo: Financial Times

Theo Vũ Anh

