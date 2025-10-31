Volkswagen Golf ra mắt Việt Nam: Giá từ 798 triệu đồng, 6 phiên bản, mạnh nhất gần 320hp, thách thức Civic
Volkswagen Golf lần đầu bán chính hãng tại Việt Nam, ứng dụng nền tảng MQB Evo và công nghệ eTSI mild-hybrid, công suất từ 150 đến 320 PS, nhập khẩu Đức, hướng tới người mê lái thuần chất.
- 31-10-2025Thêm một nhà máy sản xuất ô tô khởi công tại Việt Nam: Vốn đầu từ gần 8.400 tỷ đồng, diện tích hơn 380.000 m², công suất 120.000 xe/năm
- 31-10-2025Xe điện Trung Quốc ồ ạt đổ bộ thị trường lớn thứ 3 thế giới: Miễn thuế với ô tô nhập khẩu, doanh số BYD tăng 880% trong tháng 9
- 31-10-2025'Xe ga quốc dân' của Honda ra mắt giá từ 31 triệu đồng: siêu tiết kiệm xăng chỉ 1,69L/100 km, sẵn sàng thay thế Vision
Phân khúc sedan và hatchback hạng C tại Việt Nam lâu nay khá yên ắng. Nhóm xe dành cho người mê cảm giác lái gần như chỉ còn Honda Civic giữ vị thế với bản RS và e:HEV, trong khi bản hiệu suất cao Civic Type R vừa khai tử.
Trong bối cảnh đó, Volkswagen Golf trở lại, mang đến một lựa chọn hoàn toàn mới cho những ai tìm kiếm cảm giác lái chuẩn Đức trong thân hình hatchback nhỏ gọn. Sau khi được nhận đặt cọc trước đó, hôm nay (31/10), mẫu xe này chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.
Mẫu xe huyền thoại của Volkswagen ra mắt tại Việt Nam với 6 phiên bản, chia thành ba nhóm cá tính: eTSI mild-hybrid tiết kiệm, GTI thể thao, và R Performance 4Motion hiệu suất cao. Toàn bộ xe đều được nhập khẩu từ nhà máy Wolfsburg (Đức), giá khởi điểm từ 798 triệu đồng và cao nhất 1,898 tỷ đồng.
|Phiên bản
|Giá niêm yết (triệu đồng)
|Golf 1.5 eTSI Life
|798
|Golf 1.5 eTSI Style
|898
|Golf 1.5 eTSI R-Line
|998
|Golf 2.0 TSI GTI Lite
|1.288
|Golf 2.0 TSI GTI Performance
|1.468
|Golf R Performance 4Motion
|1.898
Sức mạnh của các phiên bản Golf
Golf 1.5 eTSI (các bản Life, Style, R-Line) sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Công suất 150 PS và mô-men xoắn 250 Nm truyền qua hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp. Hệ thống điện 48V cho phép xe tái tạo năng lượng khi giảm tốc, hỗ trợ tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu đến 10%.
Golf GTI (Lite và Performance) là lựa chọn cho người yêu cảm giác lái thể thao hơn. Xe dùng động cơ 2.0L TSI tăng áp cho công suất 245 PS, mô-men xoắn cực đại 370 Nm, kết hợp hộp số DSG 7 cấp. Hệ thống treo thể thao, phanh lớn tăng hiệu quả vận hành.
Đỉnh cao của dải sản phẩm là Golf R Performance 4Motion, sở hữu động cơ 2.0L TSI 320 PS, dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hệ thống phân bổ mô-men xoắn chủ động R Performance Torque Vectoring. Xe có hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động DCC với 5 chế độ lái (Comfort, Normal, Sport, Race, Individual), cho phép người lái tùy biến cảm giác vận hành từ êm ái đến phấn khích.
Các trang bị đáng chú ý khác
Golf thế hệ mới được phát triển trên nền tảng MQB Evo, kế thừa cấu trúc khung gầm nhẹ và cứng vững của thế hệ trước nhưng tối ưu hơn về khả năng vận hành. Dáng xe hatchback quen thuộc vẫn được giữ lại, với tỉ lệ cân đối và đường nét tinh giản đặc trưng.
Cụm đèn IQ.Light Matrix LED cùng dải định vị mảnh nối liền logo Volkswagen giúp phần đầu xe hiện đại hơn, trong khi đuôi xe được nhấn bằng cản sau thể thao và dải đèn hậu hiệu ứng 3D. Tùy phiên bản, Golf sở hữu mâm kích thước 18-19 inch cùng các chi tiết khí động học.
Khoang lái Golf mới mang phong cách hiện đại đặc trưng của các dòng Volkswagen gần đây. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp màn hình trung tâm 10 inch chạy hệ điều hành MIB3, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Vật liệu nội thất được hoàn thiện tinh xảo, ghế thể thao bọc da cao cấp, đèn viền nội thất 30 màu và vô-lăng đa chức năng mang lại cảm giác hiện đại. Cách sắp xếp nút cảm ứng tối giản giúp không gian điều khiển gọn gàng, đúng tinh thần thực dụng và chính xác của xe Đức.
Tất cả phiên bản Golf đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP, sử dụng khung gầm thép cường lực với cấu trúc dập nóng giúp thân xe cứng vững nhưng vẫn nhẹ. Xe được trang bị 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo ASR, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA...
Đời sống Pháp luật