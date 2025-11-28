Vốn hóa Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng, bằng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cộng lại

Phiên cuối tuần 28/11, cổ phiếu Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bứt phá, đánh dấu 10 phiên tăng điểm liên tiếp. Cổ phiếu VIC tăng vọt 5% leo lên mức đỉnh cao nhất trong lịch sử 260.400 đồng/đơn vị, qua đó nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên gấp gần 6,5 lần.

Đà tăng tốc ngoạn mục đã đưa vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc lịch sử này. Quy mô vốn hóa của Vingroup hiện gấp đôi Vietcombank – doanh nghiệp xếp thứ hai và thậm chí còn tương đương tổng vốn hóa của ba ngân hàng Vietcombank, BIDV và VietinBank cộng lại.﻿

Cùng với nhịp tăng mạnh của cổ phiếu VIC, giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng bật tăng tương ứng. Số liệu thời gian thực từ Forbes cho thấy tài sản của ông đã vọt lên 23,3 tỷ USD, riêng trong một ngày tăng thêm gần1 tỷ USD. Thành tích này đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 98 người giàu nhất thế giới và thiết lập mức kỷ lục mới tại Việt Nam.﻿

Trong diễn biến mới nhất, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa thông báo ngày 8/12/2025 tới đây sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử Vingroup cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến nay.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Cổ phiếu Vingroup tăng tốc trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup mở rộng với tốc độ nhanh chóng mặt. Trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng và gia đình đã lần lượt thành lập loạt doanh nghiệp mới trải dài nhiều lĩnh vực, từ thép (VinMetal), dưỡng lão (Vin New Horizon) đến giải trí (V-Film).

Sang đầu tháng này, ông Vượng tiếp tục lập VinSpace và nắm giữ 71% vốn, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh cốt lõi liên quan tới sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không. Theo đó, VinSpeed – đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam (60 tỷ USD), cũng đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư tuyến metro tốc độ cao, kết nối nội đô thành phố đến Cần Giờ.

Ở mảng năng lượng, VinEnergo do Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng và 2 người con trai góp vốn thành lập, được Sở Công thương Hà Tĩnh đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn.

Với mảng dịch vụ, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025. Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.