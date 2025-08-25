Vốn hóa Vingroup vượt 500.000 tỷ, cao nhất lịch sử

Phiên giao dịch sáng 25/8, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng mạnh 4-5%, có lúc lên 131.400 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa Tập đoàn Vingroup chính thức vượt mốc 500.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Vingroup cũng là doanh nghiệp thứ 2 trong lịch sử thị trường chứng khoán chạm tới cột mốc 500.000 tỷ đồng, trước đó là Vietcombank. Vốn hóa Vietcombank hiện ở mức 541 nghìn tỷ đồng.

Theo quan sát, Vingroup đã tăng giá mạnh trong năm nay:

- Tính từ đầu năm: Tăng 223,1%

- Tính từ đầu quý 2: Tăng 119,4%

- Tính từ đầu quý 3: Tăng 37%

- Tính từ đầu tháng 8: Tăng 24%

Đà tăng giai đoạn hiện nay của Vingroup có phần tương đồng với thời kỳ 2017, khi Vingroup công bố chuyển sang sản xuất ô tô và bắt đầu xây nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Năm đó, vốn hóa Vingroup đã tăng từ khoảng 110 nghìn tỷ đồng lên 200 nghìn tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.

Đối với năm 2025, VIC tăng giá mạnh trong bối cảnh tập đoàn vừa công bố mở rộng chiến lược phát triển sang mảng hạ tầng và năng lượng, là những lĩnh vực có tính chất nền tảng lâu dài, bên cạnh công nghiệр, công nghệ và thương mại dịch vụ.

Mới đây nhất, Vingroup tuyến bố triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện và ra mắt các dòng xe máy điện đổi pin trên quy mô toàn quốc.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất của Vingroup đạt 964.439 tỷ đồng, doanh thu thuần 6 tháng đạt 130.366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.509 tỷ đồng.