Vốn hóa VPBank chính thức vượt cả BIDV và Techcombank

Phiên giao dịch 20/8, cổ phiếu VPB của VPBank tiếp tục tăng mạnh, đóng cửa ở giá trên 36.550 đồng/cp. Trước đó, cổ phiếu này cũng tăng kịch biên độ trong phiên 19/8. Từ đầu tháng 8 đến nay, VPB đã tăng tới 41,6%.

Kết phiên hôm nay, vốn hóa VPBank đạt 290 nghìn tỷ đồng, tương đương với gần 11 tỷ USD. Theo đó, vốn hóa VPBank đã chính thức vượt qua Techcombank (hiện là 286 nghìn tỷ đồng) và BIDV (285 nghìn tỷ đồng).

Hiện VPBank là ngân hàng có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường chứng khoán, đứng sau Vietcombank (526 nghìn tỷ đông). Bốn ngân hàng: VPBank, Techcombank, BIDV, VietinBank đang bám sát nhau về vốn hóa, trong khoảng 270 – 290 nghìn tỷ đồng.

VPBank đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong thời gian gần đây khi công ty con - Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) bất ngờ công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. VPBankS chưa công bố cụ thể các nội dung cần xin ý kiến cổ đông. Tuy nhiên theo nguồn tin của chúng tôi, một trong các nội dung quan trọng là việc công ty chứng khoán này sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến ngay trong quý IV năm nay.

VPBankS là công ty chứng khoán trong hệ sinh thái tài chính của VPBank. Việc IPO VPBankS được kỳ vọng sẽ mang về khoản thu lớn cho ngân hàng mẹ và tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn cho VPBank.

Thêm vào đó, một thông tin khác cũng hỗ trợ cho cổ phiếu VPB là Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 23/2025/TT-NHNN hiệu lực từ 1/10/2025, giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc và đơn vị hỗ trợ theo phương án được phê duyệt. Nhóm ngân hàng liên quan gồm Vietcombank, HDBank, MB, VPBank được hưởng lợi nhờ quy định mới này.

Trong diễn biến liên quan đến cổ phiếu VPB, mới đây, bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank đã đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào.







