VPBank định hình "bản đồ vạn ưu đãi" qua 3 lĩnh vực thiết yếu Shopping - Travelling – Wellbeing

Dẫn đầu thị trường bằng quy mô và tốc độ tăng trưởng

Trên thị trường thẻ tín dụng Việt Nam, VPBank đã sớm ghi dấu với tốc độ phát hành và tăng trưởng giao dịch ấn tượng. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến giữa năm 2025, Việt Nam có hơn 18,5 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành. Trong đó dẫn đầu trong 5 năm trở lại đây là VPBank, về cả số lượng thẻ phát hành và giá trị giao dịch, nắm giữ khoảng 20% thị phần thẻ tín dụng, với tốc độ phát hành mới tăng bình quân trên 30% mỗi năm.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô, VPBank còn liên tục mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và dịch vụ gia tăng, hướng đến việc mỗi chiếc thẻ không đơn thuần là công cụ thanh toán, mà thực sự trở thành người bạn đồng hành với lối sống hiện đại.

Sau nhiều năm phục vụ hàng triệu chủ thẻ, năm 2025, VPBank đã xây dựng chiến lược phát triển xoay quanh 3 lĩnh vực của cuộc sống: Shopping - Travelling – Wellbeing. Chiến lược này thể hiện năng lực nắm bắt sâu hành vi khách hàng và đón đầu xu hướng tiêu dùng tương lai.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Phụ trách phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân VPBank, chia sẻ: "VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất vượt mốc 1,1 triệu tỷ và cũng là Ngân hàng số 1 về số lượng thẻ tín dụng phát hành và doanh số chi tiêu thẻ. Doanh số chi tiêu thẻ tín dụng 6 tháng đầu năm 2025 vượt 90.000 tỷ đồng, top 1 thị trường. Thành công này đến từ việc tập trung phát triển sản phẩm theo 3 trụ cột giá trị mà khách hàng quan tâm nhất: Du lịch – Mua sắm – Sức khỏe."

Từ dữ liệu lớn đến "bản đồ vạn ưu đãi"

3 lĩnh vực phát triển của thẻ mà VPBank hoạch định không chỉ là bản báo cáo súc tích nhất cho những hành vi chi tiêu của khách hàng, mà còn giúp định hướng nhu cầu sở hữu thẻ của người tiêu dùng trong thời gian tiêu dùng số hiện nay.

"Shopping" với triết lý "Tiêu đúng hơn, không chỉ tiêu ít hơn" sinh ra để dành cho nhóm khách hàng ưa chuộng mua sắm và tiêu dùng thông minh, "đại sứ" tiêu biểu chính là dòng thẻ đồng thương hiệu VPBank Shopee, với ưu đãi hoàn tiền lên tới cả triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó còn có VPBank Smart Cash, thẻ tín dụng tiên phong cho phép tùy chọn danh mục hoàn tiền linh hoạt theo nhu cầu từng tháng. Tính tới thời điểm hiện tại, VPBank có đến hơn 800 điểm ưu đãi dành cho thẻ tín dụng VPBank trên toàn quốc. Sáng tạo hơn nữa là chương trình "VPBank Day" diễn ra vào ngày 15 hàng tháng và chương trình "Con đường ưu đãi" khi mua sắm tại các thương hiệu nổi tiếng trên tuyến phố "hàng hiệu" đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh như Phan Xích Long, và các phố Trung Hòa - Bà Triệu - Triệu Việt Vương - Mai Hắc Đế - Bùi Thị Xuân tại Hà Nội.

Chương trình "Con đường ưu đãi"giảm tới 20% khi mua sắm bằng thẻ VPBank tại các thương hiệu như Thai Market, Stirling Steaks, PepperLunch, SIXDO, Innisfree, PNJ …

"Travelling" gồm hàng loạt các dòng thẻ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và khám phá – phù hợp với nhóm khách hàng ưa xê dịch, giúp mỗi hành trình của khách hàng không chỉ có chi phí hợp lý hơn, mà còn được nâng tầm trải nghiệm, đúng tinh thần "ưu đãi đúng lúc – chuyến đi đúng gu" mà VPBank mong muốn khách hàng được tận hưởng.

Sản phẩm tiêu biểu của lĩnh vực này chính là VPBank YOJO Visa Platinum, VPBank UnionPay FreeWays, Visa Signature Travel Mastercard, với hàng loạt quyền lợi cao cấp như tích điểm, hoàn tiền, phòng chờ hạng thương gia…

"Wellbeing" mang tới phương châm "Sống lành mạnh, chọn đúng lối sống" hướng đến nhóm khách hàng yêu thích vận động, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Sản phẩm đại diện nổi bật chính là VPBank California Centuryon Visa Signature với ưu đãi tích điểm Health Point, tặng buổi tập khi chi tiêu tại phòng gym, bệnh viện và ứng dụng sức khỏe, cùng chương trình "LiveWell" – ưu đãi riêng tại California Fitness; hay thẻ VPBank Lady Mastercard với ưu đãi tại spa, nhà thuốc, chi tiêu bảo hiểm, là trợ lý quản lý chi tiêu và chăm sóc gia đình cho các chị em phụ nữ, các mẹ bỉm sữa, nội trợ. Bên cạnh thể chất, VPBank còn mở rộng hợp tác với các ứng dụng chăm sóc tinh thần, tư vấn sức khỏe tâm lý – minh chứng cho nỗ lực định hình phong cách sống cân bằng và tích cực cho khách hàng.

Không chỉ là xác lập phương châm kinh doanh mà trọng tâm chính là nắm bắt cảm xúc của khách hàng

Theo báo cáo phân tích của khối phân tích dữ liệu khách hàng VPBank, các chính sách ưu đãi chính là yếu tố được khách hàng mong đợi nhất khi chọn thẻ tín dụng. VPBank đã sớm nhận ra rằng nếu chỉ cung cấp những gì khách hàng cần thì luôn phải đi sau thị trường. Do đó, ngân hàng đã ứng dụng công nghệ phân tích GenAI để các sản phẩm thẻ của VPBank không chỉ hấp dẫn nhờ ưu đãi, mà mở rộng sang trải nghiệm cảm xúc: ưu đãi để sống đủ hơn, sâu hơn và đúng hơn với bản thân.

Nhờ vậy, mỗi cú quẹt thẻ trở thành một điểm chạm cảm xúc, giúp khách hàng cảm nhận được sự đồng hành, được thấu hiểu và được truyền cảm hứng trên hành trình "sống vui".

Chi tiêu bằng thẻ VPBank được hưởng"siêu"ưu đãi tại hơn 800 điểm: giảm 50% (tối đa 500.000 đồng) tại hơn 40 nhà hàng Michelin & Fine Dining ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (đến hết 31/12/2025)

Chiến lược phát triển xoay quanh 3 lĩnh vực của cuộc sống Travelling – Shopping – Wellbeing không chỉ là cách phân loại danh mục thẻ, mà còn là kim chỉ nam phát triển sản phẩm theo dữ liệu hành vi.

Theo đại diện VPBank, mọi dòng thẻ hiện tại – từ phân khúc phổ thông đến cao cấp – đều được tái thiết kế xoay quanh ba lĩnh vực này, đảm bảo mỗi khách hàng đều tìm thấy một "bản đồ ưu đãi" riêng của chính mình.

Trong bối cảnh thị trường thẻ cạnh tranh gay gắt, việc VPBank chọn "ưu đãi dẫn lối niềm vui" làm tâm điểm chiến lược không chỉ thể hiện tinh thần thương hiệu, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ từ ngân hàng giao dịch sang ngân hàng trải nghiệm. Không khó lý giải vì sao ngân hàng giữ được ngôi vương về thẻ trong suốt nhiều năm qua.

Để biết thêm thông tin mở thẻ, thông tin các chương trình ưu đãi, chi tiết xem tại https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/the-tin-dung