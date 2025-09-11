VPBank gia nhập Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh toàn cầu

Đây là dấu mốc khẳng định vai trò tiên phong của VPBank trong thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ với mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược Net Zero của Chính phủ.

Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks) được hình thành nhằm xây dựng cộng đồng các ngân hàng tiên phong tại châu Á trong lĩnh vực phát triển xanh. Thông qua Liên minh, các tổ chức tài chính có cơ hội chia sẻ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp để hỗ trợ quá trình chuyển đổi hướng tới nền kinh tế các-bon thấp. Việc trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên của Việt Nam gia nhập Liên minh cho thấy quyết tâm của VPBank trong việc hội nhập sâu rộng với chuẩn mực quốc tế, đồng thời củng cố vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính bền vững trong nước.

Cam kết phát triển bền vững đã được VPBank hiện thực hóa rõ nét qua những định hướng cụ thể, trong đó mục tiêu đạt Net Zero trên danh mục cho vay vào năm 2050. Tính đến hết tháng 6/2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của VPBank đạt 31.700 tỷ đồng, tăng trưởng 44,5% so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này được ngân hàng tập trung giải ngân vào những lĩnh vực chuyển đổi xanh trọng yếu của nền kinh tế như giao thông bền vững với các dự án hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện và phát triển hạ tầng trạm sạc; kinh tế tuần hoàn với các hoạt động tái chế và mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR); hay nông - lâm nghiệp bền vững, gắn với các chương trình chiến lược như Đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ năm 2020 đến nay, tổng giá trị vốn quốc tế VPBank huy động phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đạt gần 2,8 tỷ USD. Nguồn vốn này được sử dụng cho các chương trình tín dụng xanh, tài trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hoạt động tài chính có trách nhiệm xã hội.

Đại diện VPBank chia sẻ: "Với VPBank, thịnh vượng không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng tài chính, mà còn bằng sự bền vững của môi trường và chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Việc gia nhập Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh là lời khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng khách hàng, đối tác và Chính phủ để kiến tạo một tương lai xanh, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 - vì một Việt Nam thịnh vượng".

VPBank hướng tới sự xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng xanh.

Trong nhiều năm qua, VPBank đã kiên định với chiến lược phát triển bền vững, coi đây là trụ cột quan trọng trong định hướng dài hạn. Ngân hàng không chỉ mở rộng danh mục tín dụng xanh mà còn thúc đẩy các chương trình truyền thông và hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về sống xanh, khuyến khích lối sống gắn bó hơn với thiên nhiên. Các sáng kiến này cho thấy trách nhiệm xã hội của VPBank trong việc đồng hành cùng khách hàng, cộng đồng và toàn nền kinh tế trong hành trình chống biến đổi khí hậu.

Việc gia nhập Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh mở ra cho VPBank cơ hội kết nối chặt chẽ hơn với mạng lưới tài chính quốc tế, học hỏi thực tiễn quản trị tiên tiến và tiếp cận nguồn vốn bền vững từ các định chế toàn cầu. Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Ngân hàng hướng tới sự xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng xanh - tích hợp các thông lệ tốt nhất toàn cầu với các mô hình kinh doanh sáng tạo cho tài chính bền vững trên khắp các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp ngân hàng tiếp tục mở rộng các sản phẩm và dịch vụ tài chính xanh, nâng cao tỷ trọng tín dụng xanh trong tổng danh mục cho vay và khẳng định vị thế ngân hàng tiên phong đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển xanh.

Về VPBank:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, với tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2025. VPBank không ngừng đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và tích hợp các tiêu chí ESG vào mọi hoạt động, kiên định với sứ mệnh "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng". Trong chiến lược phát triển dài hạn, VPBank đặt mục tiêu song hành giữa tăng trưởng kinh doanh và phát triển bền vững, góp phần kiến tạo một xã hội thịnh vượng về kinh tế, xanh về môi trường và bền vững về tương lai.

Về Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh:

Là sáng kiến toàn cầu do IFC và HKMA đồng sáng lập. Hoạt động của Liên minh tại Châu Á được trực tiếp hỗ trợ bởi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA), với Bank of China (Hong Kong, Trung Quốc), Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC và Standard Chartered là năm Ngân hàng Nền tảng.Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh hỗ trợ các ngân hàng thành viên phát triển năng lực, sản phẩm và dịch vụ hướng tới mục tiêu giảm thiểu phát thải, đồng thời kết nối các định chế tài chính, nhà hoạch định chính sách và đối tác công nghệ để thúc đẩy sự chuyển dịch sang nền kinh tế xanh. Hiện Liên minh đang tập trung mở rộng tại khu vực châu Á - nơi nhu cầu vốn cho phát triển bền vững đang gia tăng mạnh mẽ.