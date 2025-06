VPBank K-star Spark in Vietnam: 40.000 khán giả ‘tắm’ trong cơn mưa hạnh phúc cùng thần tượng

Khi VPBank K-star Spark In Vietnam chính thức bắt đầu cũng là lúc trời đổ mưa. Kẻ phá bĩnh buổi hoà nhạc lớn nhất mùa hè 2025 đã xuất hiện, nhưng kỳ lạ thay, không một ai rời khỏi vị trí của mình. Mọi ánh mắt đổ dồn lên sân khấu, tiếng hò reo phấn khích càng lớn hơn trước đó. Những hạt mưa như đang gõ nhịp cho một concert đặc biệt sắp diễn ra, bởi với 40.000 khá giả có mặt tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, đó lại là sự lâng lâng trong niềm hạnh phúc, vừa được trở về thanh xuân, vừa thoả mãn cảm xúc chất chứa bấy lâu.

Loạt sao thăng hoa dưới màn mưa trắng xoá

Màn trình diễn sôi động của TripleS thắp lửa sân khấu VPBank K-star Spark In Vietnam

VPBank K-star Spark In Vietnam chính thức bắt đầu vào khoảng 19h15, sau khi hai MC Hanbin Ngô Ngọc Hưng (nhóm TEMPEST) và Nein (nhóm tripleS) gửi lời chào đến khán giả. Sau đó, sân khấu được thắp sáng bởi tripleS với sự trong trẻo nhưng cũng rất cá tính. Họ lần lượt mang đến những bản hit You Are Alive, Girls Never Die, Rising, Non Scale và Invincible trẻ trung, cuốn hút.

TEMPEST mang đến nhiệt huyết tuổi trẻ trong thứ âm nhạc bắt tai, sôi động.

Nhóm TEMPEST xuất hiện trên sân khấu, khuấy đảo bằng giai điệu We Are the Young trẻ trung và sôi nổi. Lần đầu biểu diễn tại Hà Nội, TEMPEST đã mang đến những món quà đặc biệt - không chỉ là bản remix ca khúc Dangerous mà còn là màn cover Sóng Tình - bài hit Vpop một thời, khiến 40.000 khán giả hào hứng hát theo.

Xuất hiện chớp nhoáng, "Anh trai" Quang Hùng MasterD đã kịp hớp hồn khán giả.

Quang Hùng MasterD bất ngờ xuất hiện trên sân khấu như một hoàng tử, đã mang đến hai ca khúc Đừng khóc một mình và Thuỷ triều đầy sôi động đã đốn tim hàng vạn người nghe nhạc dưới sân khấu.

Visual bốc lửa của nam thần xứ Hàn đốn tim hàng ngàn fangirl

Có thể nói, DPR Ian là những nhân tố bất ngờ nhất tại concert. Vẻ ngoài quyến rũ, lối trình diễn cuốn hút, anh khiến khán giả đứng ngồi không yên. Anh lần lượt mang lên sân khấu những bản hit như Mood, So Beautiful, Don't Go Insane, Calico và Nerves, và trổ tài chơi guitar cũng như dành những lời chia sẻ đầy chân thành đến fan Việt.

Càng về cuối buổi hoà nhạc, những "át chủ bài" dần lộ diện. CL xuất hiện đầy bất ngờ trên sân khấu, biến những màn trình diễn như Chuck, The Baddest Female hay Spicy trở nên hoàn hảo. Từ Mental Breakdown, Let it, 5 Star, HWA ... CL cho thấy "bản ngã" đầy cá tính, cùng lỗi trình diễn hết mình có thể chinh phục bất kỳ đôi tai nào.

Khán giả chưa kịp "định thần" với sức nóng mà CL mang lại thì ông hoàng KPop đã chuẩn bị bước ra sân khấu. Khi những nhịp beat đầu tiên của ca khúc Power vang lên và G-Dragon tiến ra sân khấu của mình, đại nhạc hội chính thức thuộc về "ông hoàng KPop".

G-Dragon chính thức "đánh cắp" con tim 40.000 khán giả khi bước ra sân khấu, trình diễn loạt hit Power, Too Bad, Crayon...

Không hổ danh là "đỉnh lưu" của KPop, "thanh xuân" của bao thế hệ người hâm mộ, G-Dragon khiến fan sung sướng và hạnh phúc. Ông hoàng KPop "chơi" liền tù tì các bản hit mới, từ Power đến Home sweet Home, Too Bad. Người hâm mộ vỡ oà niềm hạnh phúc, khi "ông hoàng" KPop hát lên từng ca từ, nhảy theo từng giai điệu.

G-Dragon không chỉ là "ông hoàng KPop" mà còn là biểu tượng văn hoá đại chúng có sức ảnh hưởng toàn cầu.

G-Dragon đã tạo nên một màn trình diễn huyền thoại. Anh không để khán giả ngơi nghỉ, đưa họ về "thanh xuân" với những Crayon, Crooked.. Và theo một cách nào đó G-Dragon và V.I.P (fandom của BigBang và G-Dragon) cũng như 40.000 khán giả đã cùng hân hưởng sự tuyệt vời mà âm nhạc của thể mang lại.

Kiến tạo văn hoá tạo ra tầm nhìn thế hệ mới

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù bị cảm tôi vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Đặc biệt là khi, dưới màn mưa trắng xoá đó được chứng kiến G-Dragon, CL, DPR Ian... trình diễn đầy thăng hoa". Diệp An (Hà Nội) chia sẻ.

"Tôi đến để nghe thần tượng của mình là G-Dragon, CL nhưng cuối cùng lại mê mẩn thêm cả Quang Hùng MasterD, và DPR Ian. Một đêm nhạc đầy tuyệt vời." Hoàng Anh (TP Hồ Chí Minh) cho biết.

Có thể khẳng định, VPBank K-star Spark In Vietnam là nhạc hội "hot" nhất mùa hè 2025, được chứng minh bằng những màn trình diễn thăng hoa. Để đạt được thành công này, VPBank đã kỳ công theo đuổi, thương thảo để đưa những ngôi sao hàng đầu KPop, đặc biệt là "ông hoàng" G-Dragon.

Thành công của chương trình cũng chứng minh rằng, tài trợ cho văn hoá chính là cách kết nối hiệu quả nhất, không chỉ cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc mà còn chạm đến cảm xúc, từ tưởng của thế hệ Millennials và Gen Z - những người sống bằng đam mê, sáng tạo và khát vọng bứt phá. Giống như lời DPR Ian chia sẻ chân thành trên sân khấu, "Đừng quá quan trọng vấn đề, cứ làm những điều mà bạn muốn".

Khán giả cháy hết mình trong concert VPBank K-star Spark In Vietnam

40.000 khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình đã cảm nhận được nhịp đập của âm nhạc, văn hoá và cảm xúc. Ẩn chứa trong từng bản "hit" mà họ lựa chọn trình diễn là thông điệp mạnh mẽ về tình yêu, khát vọng và cảm hứng tích cực. Nắm bắt tâm lý này, VPBank đã mang đến một đại nhạc hội đầy gắn kết trong hành trình cảm xúc và trải nghiệm sống, như chính định vị thương hiệu mà họ đang hướng đến.