VPBank ra mắt phiên bản mới Super Sinh lời Premier

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và nâng cao trải nghiệm khách hàng, tháng 9/2025, VPBank chính thức ra mắt phiên bản mới Super Sinh Lời Premier sau 6 tháng triển khai công cụ này. Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng sôi động, Super Sinh lời Premier là bước tiến mới trong hành trình số hóa và tối ưu hóa tài chính của VPBank, giúp khách hàng tận dụng tối đa dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán.

Super Sinh lời Premier sở hữu bộ 3 ưu điểm vượt trội: Super Hiệu quả - tối ưu lợi suất lên tới 4,5%/năm; Super Thảnh thơi – một lần đăng ký, trọn vẹn an tâm bởi mọi thao tác và tính năng là tự động, an toàn và bảo mật tuyệt đối và Super Linh hoạt – tối ưu nhu cầu, có thể gửi rút tiền bất cứ lúc nào.

Đại diện VPBank cho biết: "VPBank cam kết đồng hành cùng khách hàng xây dựng tài chính cá nhân thịnh vượng, nâng tầm chất lượng cuộc sống. Super Sinh Lời Premier là một trong những sản phẩm mũi nhọn, được VPBank tập trung cải tiến và phát triển để mang lại những trải nghiệm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng."

Đặt trong tầm nhìn xuyên suốt vì sự thịnh vượng của khách hàng, phiên bản mới Super Sinh lời Premier mang đến mức lợi suất hấp dẫn lên tới 4,5%/năm, giúp khách hàng gia tăng giá trị tài sản mà vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong sử dụng. Mức lợi suất sinh lời này được chia theo các ngưỡng tiền, giúp tối ưu hóa lợi ích cho từng nhóm khách hàng. Đây được đánh giá là mức lợi suất sinh lời tự động tốt nhất của các ngân hàng trên thị trường hiện nay. Khách hàng cũng dễ dàng kích hoạt Super Sinh lời Premier với ngưỡng tiền duy trì chỉ từ 5 triệu đồng.

Một điểm đáng lưu ý nữa là tính linh hoạt của Super Sinh lời Premier khi khách hàng có thể theo dõi và rút tiền bất cứ lúc nào. Tiền sinh lời của khách hàng sẽ được chuyển vào ngăn sinh lời ngay trên VPBank NEO nên khách hàng hoàn toàn linh hoạt, chủ động trong việc sử dụng dòng tiền của mình. Mọi thao tác chuyển tiền, rút tiền hay theo dõi lợi suất đều được thực hiện ngay trên ứng dụng VPBank NEO, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý tài chính cá nhân.

Phiên bản mới này cũng ghi điểm bởi giao diện trải nghiệm dịch vụ thân thiện, mượt mà, các thông tin lợi suất, số tiền sinh lời theo ngày, số tiền sinh lời dự kiến… minh bạch giúp khách hàng theo dõi tiền lãi một cách dễ dàng nhất.

Có thể thấy, Super Sinh lời Premier đã tháo gỡ hầu hết băn khoăn, lo lắng của khách hàng về việc "chia ngăn ví tiền". Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người chưa muốn gửi tiết kiệm để dự trù cho những kế hoạch kinh doanh hoặc phát sinh cuộc sống, nhưng cũng không muốn lãng phí cơ hội sinh lời mỗi ngày.

Chính thức ra mắt từ tháng 3/2025, công cụ Super Sinh lời - giải pháp tài chính thông minh giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi một cách linh hoạt và hiệu quả của VPBank đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn khách hàng ngay trong tháng đầu tiên ra mắt. Đại diện ngân hàng cho biết thêm, "đến nay đã có 73% người dùng giới thiệu cho bạn bè về sản phẩm, 96% khách hàng đánh giá tích cực về trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm."

Cùng với Super Sinh lời, khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng trong bộ công cụ sinh lời từ VPBank. Đây là giải pháp tài chính sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như lợi suất hấp dẫn theo thời gian nắm giữ thực tế, dễ dàng chuyển nhượng và không phải chịu bất kỳ khoản thuế, phí nào.

Có thể thấy, việc ra mắt Super Sinh lời Premier không chỉ khẳng định cam kết của VPBank trong việc đổi mới sản phẩm tài chính, mà còn mở ra cơ hội để khách hàng tiếp cận các giải pháp sinh lời tự động, an toàn và minh bạch – một xu hướng tất yếu trong quản lý tài chính cá nhân hiện đại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại: https://supersinhloi.vpbank.com.vn/