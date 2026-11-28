VPBankS vinh dự đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm gian trưng bày

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức chuỗi hội nghị và hoạt động quảng bá thị trường vốn Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27/11/2026 tại Hà Nội.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) tự hào là một trong những đơn vị tham gia tích cực các hoạt động trong khuôn khổ của sự kiện ý nghĩa này thông qua gian hàng trưng bày, hoạt động trải nghiệm và hội thảo chuyên đề.

Đặc biệt, vào sáng ngày 27/11, VPBankS vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tới tham quan gian trưng bày của công ty trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo VPBank, VPBankS vinh dự đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tới tham quan gian trưng bày. (Ảnh: VPBankS).

Hòa cùng dấu mốc 30 năm phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam, gian trưng bày VPBankS giới thiệu những thành tựu và định hướng phát triển trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, thể hiện cam kết đóng góp vào một thị trường chứng khoán hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.

Lãnh đạo VPBank, VPBankS vinh dự đón tiếp nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương tới tham quan gian trưng bày. (Ảnh: VPBankS).

Trong hai ngày 26 và 27/11, gian hàng VPBankS chào đón đông đảo nhà đầu tư và khách tham quan đến khám phá, trải nghiệm và kết nối. Tại đây, khách tham quan được thử sức với trò chơi tương tác, tìm hiểu các sản phẩm và giải pháp đầu tư, trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn VPBankS, đồng thời nhận những phần quà hấp dẫn.

Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội"

Bên cạnh gian hàng trưng bày, VPBankS tự hào là doanh nghiệp duy nhất tổ chức Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội" trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán.

Hội thảo quy tụ dàn diễn giả và khách mời đến từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, các công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán uy tín trên thị trường.

Hội thảo mở đầu với phát biểu khai mạc của ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc VPBankS và phát biểu chỉ đạo từ bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các tham luận sau đó lần lượt mang đến góc nhìn của cơ quan quản lý về thị trường vốn Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế trong phát triển sản phẩm chứng khoán, cùng những phân tích của VPBankS về triển vọng kinh tế, kết quả kinh doanh và triển vọng các ngành.

Khép lại sự kiện là phiên tranh luận "PM Battles – Từ lý thuyết tới thực chiến" – chương trình lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ một hội thảo tại Việt Nam. Với sự tham gia của lãnh đạo ba công ty quản lý quỹ, phiên thảo luận mang đến những góc nhìn đa chiều về cách vận dụng chiến lược đầu tư vào thực tiễn thị trường.

Ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc VPBankS, phát biểu khai mạc Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội". (Ảnh: VPBankS).

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nhâm Hà Hải, Tổng Giám đốc VPBankS nói: "Với chủ đề "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội", chúng tôi kỳ vọng hội thảo hôm nay sẽ mang đến những chia sẻ và góc nhìn đa chiều từ cơ quan quản lý, đối tác quốc tế về định hướng, lộ trình phát triển thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tới. Chúng tôi mong rằng những thông tin hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm cơ sở để xây dựng chiến lược phù hợp, chủ động đón đầu cơ hội và vững vàng trước biến động của thị trường".

Kết thúc quý III/2026, VPBankS đứng Top 2 về dư nợ cho vay margin, doanh thu ngân hàng đầu tư, Top 3 về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, top 4 lợi nhuận. Đồng thời, công ty cũng ghi dấu ấn với thương vụ IPO kỷ lục ngành chứng khoán vào năm 2025.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, VPBankS còn góp phần kết nối nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp với nhu cầu đầu tư của khách hàng. Sau 3 quý năm 2026, VPBankS đã tư vấn phát hành 32.000 tỷ đồng chứng khoán nợ (DCM) và chứng khoán vốn (ECM), cũng như phân phối 35.000 tỷ đồng sản phẩm đầu tư.

Công ty không ngừng phát triển nền tảng NEO Invest, ứng dụng AI, mở rộng sang mảng quản lý gia sản và kết nối dịch vụ trong hệ sinh thái VPBank, qua đó mang đến trải nghiệm tài chính liền mạch và toàn diện cho nhà đầu tư.

Thông qua hội thảo và gian trưng bày trải nghiệm, VPBankS tự hào góp phần kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng cộng đồng nhà đầu tư, đồng hành cùng sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.