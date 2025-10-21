VPS chính thức ra mắt SmartOne Web - Nền tảng giao dịch chứng khoán thế hệ mới

Mọi tiện ích đầu tư chứng khoán trên một nền tảng VPS SmartOne Web

VPS SmartOne Web phiên bản mới đánh dấu bước tiến vượt trội của VPS trong việc hoàn thiện nền tảng giao dịch toàn diện nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Nếu trước đây nhà đầu tư cần nhiều nền tảng để theo dõi, phân tích và đặt lệnh thì nay mọi tiện ích đầu tư đều được tích hợp trên một hành trình liền mạch, nhanh hơn, mượt hơn với dữ liệu thị trường được cập nhật liên tục và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.

Với VPS SmartOne Web phiên bản mới, mọi thông tin thị trường đều nằm "trong tầm tay". Nhà đầu tư có thể tra cứu dữ liệu giá chứng khoán theo thời gian thực, thống kê tổng hợp đến phân tích chuyên sâu qua những biểu đồ xu hướng trực quan, sinh động. Không cần mở nhiều tab hoặc truy cập các trang dữ liệu rời rạc như trước đây, VPS SmartOne Web giúp việc đọc hiểu thị trường trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời.

Không dừng lại ở đó, nền tảng mới còn mang đến trải nghiệm cá nhân hóa mạnh mẽ. Từ cách bố trí giao diện, nhóm chức năng đến thông tin hiển thị, tất cả đều được "may đo" theo thói quen và phong cách đầu tư riêng của từng người.

Nhà đầu tư có thể cá nhân hóa trải nghiệm, từ ưu tiên bảng giá và đặt lệnh nhanh đến theo dõi dữ liệu thị trường, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và quản lý danh mục một cách trực quan, hiệu quả. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường ngày càng lớn và tần suất giao dịch tăng mạnh, việc xử lý lệnh nhanh, không gián đoạn ở nền tảng giao dịch là bài toán cạnh tranh của các công ty chứng khoán trên thị trường.

Việc ra mắt VPS SmartOne Web vào tháng 10/2025 được xem là một cải tiến kịp thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư về trải nghiệm đầu tư đa nền tảng, tốc độ truy cập ổn định, giao diện thân thiện và khả năng quản lý tài sản hiệu quả.

Đây cũng chính là bước chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn thị trường bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026.

Từ góc nhìn người dùng, VPS SmartOne Web chính là một công cụ thông minh - nơi dữ liệu, công nghệ và trải nghiệm hợp nhất để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ các tiện ích phục vụ cho đầu tư như giao dịch tiền, thực hiện quyền, đăng ký dịch vụ. Hoạt động đa kênh trên trình duyệt, VPS SmartOne Web giúp nhà đầu tư giao dịch mọi lúc, mọi nơi với độ an toàn và tốc độ cao.

Bước chuẩn bị của VPS cho thời kỳ thị trường bùng nổ

Việc ra mắt VPS SmartOne Web thế hệ mới còn là bước đi chiến lược trong lộ trình "VPS 2.0" - Tăng trưởng bền vững và linh hoạt, giai đoạn doanh nghiệp lấy công nghệ làm nền tảng tăng trưởng và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

VPS SmartOne Web thế hệ mới – bước tiến của VPS trên hành trình phát triển được dẫn lối bởi công nghệ vững mạnh.

Với hạ tầng công nghệ vững chắc, đội ngũ hàng trăm kỹ sư và hơn 30.000 chuyên gia tư vấn trên toàn quốc, VPS đã sẵn sàng để đón đầu xu hướng tăng trưởng mới, đảm bảo mọi nhà đầu tư đều có thể tiếp cận thị trường dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Không dừng lại ở một công cụ hỗ trợ đầu tư, VPS SmartOne Web chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng đổi mới của Công ty chứng khoán có thị phần môi giới số 1 Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu "Vượt trội và Khác biệt" trong kỷ nguyên số.

Trải nghiệm VPS SmartOne Web tại đây: https://smartoneweb.vps.com.vn/