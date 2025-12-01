VPS muốn vay tối đa 6.900 tỷ đồng từ Techcombank

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS) đã có Quyết định số 28.11./2025/QĐ-CTHĐQT của HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB).

Cụ thể, HĐQT VPS phê duyệt việc vay vốn tại Techcombank với hạn mức vay tối đa 6.900 tỷ đồng; trong đó hạn mức vay vốn ngắn hạn không có tài sản đảm bảo là 3.000 tỷ đồng; hạn mức vay vốn ngắn hạn có tài sản đảm bảo là 3.900 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng vốn là để đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh phù hợp với quy định của pháp luật và TCB. Nguồn trả nợ từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của VPS. Thời gian vay tối đa không quá 6 tháng/khoản vay.

HĐQT VPS cũng thông qua các biện pháp bảo đảm bằng tài sản (thế chấp/cầm cố/ký quỹ...) bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: quyết định lựa chọn tài sản hợp pháp của VPS và / hoặc tài sản của một bên thứ ba làm tài sản bảo đảm cho khoản vay (nếu có); phí phong tỏa, thế chấp, quản lý, xử lý tài sản đảm bảo... phù hợp với quy định của VPS và pháp luật.

Thông qua Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, Khế ước nhận nợ, và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc nhận cấp tín dụng giữa VPS và TCB, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: Quyết định số vốn vay (trong phạm vi tổng hạn mức tín dụng đã nêu, thời hạn vay, phương án sử dụng vốn vay, lãi vay, và các chi phí khác phát sinh liên quan đến khoản vay.

Trước đó, VPS đã tiến hành IPO thành công 202,3 triệu cổ phiếu cho 19.693 nhà đầu tư.

Với giá chào bán 60.000 đồng/cổ phiếu, VPS thu về 12.138,6 tỷ đồng từ đợt IPO. Trong đó, 10.888 tỷ đồng được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Đồng thời, công ty chứng khoán này nâng vốn điều lệ lên mức 14.823 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn sau đợt IPO, VPS có tổng cộng 22.448 cổ đông gồm 22.424 cổ đông cá nhân trong nước, 11 tổ chức trong nước và 23 cá nhân nước ngoài.

VPS có 2 cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 48,6% vốn. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Lâm Dũng nắm 8,7% vốn và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn nắm 39,9% vốn.

Sau khi hoàn tất đợt IPO, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE). Dự kiến công ty chứng khoán này sẽ chính thức lên sàn HoSE vào tháng 12/2025.

Trong một diễn biến khác, HĐQT VPS ký hợp đồng và bổ nhiệm ông Lê Minh Tài làm Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 19/11/2025 thay cho ông Ngyễn Lâm Dũng. Ông Dũng vẫn tiếp tục gắn bó tại VPS với vai trò Chủ tịch HĐQT.

Đến nay, Ban điều hành Chứng khoán VPS chỉ có Tổng giám đốc và chưa có Phó Tổng giám đốc nào.

Cùng ngày, HĐQT VPS bổ nhiệm bà Trần Khánh Tuyết giữ chức Người phụ trách Quản trị công ty.