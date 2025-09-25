VPS trình cổ đông phương án tăng vốn vượt 16.000 tỷ đồng, niêm yết trên sàn HoSE

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 29/9/2025 tại trụ sở công ty ở số 65 phố Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.



Tại đại hội lần này, VPS sẽ trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu, bao gồm phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng); phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO); và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Thứ nhất, VPS dự kiến phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,245, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1,2 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 bao gồm: 85,4 tỷ đồng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 103 quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và 6.911 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và năng lực tài chính, phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc năm 2026. Nếu hoàn tất đợt phát hành, VPS sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng.

Thứ hai, VPS lên kế hoạch IPO tối đa 202,3 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương 15,81% vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Toàn bộ cổ phiếu IPO sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 – quý I/2026, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

HĐQT VPS đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán, với điều kiện giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách, theo báo cáo tài chính bán niên 2025.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá là 2.0231 tỷ đồng. Trong đó, VPS sẽ dùng 74% số vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ; 20% để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 6% để đầu tư phát triển nguồn lực.

VPS trình cổ đông thông qua việc toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) sau khi kết thúc đợt IPO.

Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, VPS sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Thứ ba, VPS dự kiến phát hành 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán, hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Thời điểm phát hành trong năm 2025 – 2026. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành cổ phiếu nói trên, VPS sẽ nâng vốn điều lệ từ mức 5.700 tỷ đồng lên 16.442 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, đại hội sắp tới sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

VPS công bố ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT là John Desmond Sheehy và ứng viên cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát là Nguyễn Khánh Ngọc.

Trước đó, thành viên HĐQT ông Indronil Sengupta và thành viên Ban Kiểm soát bà Nguyễn Thị Vân Huyền đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Được thành lập năm 2006, Chứng khoán VPS có tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), là công ty con của Ngân hàng VPBank.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2015, VPBank đã bán ra 89% vốn tại VPBS. Đến năm 2018, VPBS đổi tên thành CTCP Chứng khoán VPS (VPS) đồng thời thay đổi trọng tâm kinh doanh. Thay vì tập trung đầu tư tự doanh, VPS đẩy mạnh dịch vụ môi giới và cho vay margin. Kết quả, doanh nghiệp này lần đầu trở thành công ty dẫn đầu thị phần môi giới vào quý I/2021.

Kể từ đó đến nay, sau 18 quý liên tiếp, VPS luôn duy trì vị thế số một thị phần môi giới chứng khoán trên cả 4 bảng xếp hạng là HoSE, HNX, UPCoM và phái sinh.

Trong quý II/2025, VPS tiếp tục dẫn đầu thị trường, khi ghi nhận 15,37% thị phần trên sàn HoSE, 18,82% sàn HNX, 16,57% trên sàn UPCoM và 46,39% đối với phái sinh.



