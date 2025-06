Vụ "ăn chơi" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Trong viện mà như ở khách sạn hạng sang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) và tỉnh Thanh Hóa.



Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Trần Văn Trường (SN 1973) Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Lâm Văn Thành (SN 1977) Viện phó) và 29 bị can cùng về tội Nhận hối lộ. Cùng 8 bị can khác bị khởi tố các tội danh Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, năm 2016, Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông (SN 1978) bị phạm nhiều tội và bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh câu kết với các cán bộ, giám định viên của viện để được ra ngoài và tiếp tục phạm tội.

Thời gian điều trị trong viện, Mai Anh hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của viện để mỗi người được bố trí 1 phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy tại viện. Vợ chồng Mai Anh cũng thường xuyên được ra ngoài, thậm chí đi du lịch và mời cả khoa ở viện đi cùng.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội còn xác định Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo viện để "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác. Một số trường hợp Mai Anh nhận hàng tỉ đồng, sau đó chuyển cho bị can Trần Văn Trường vài trăm triệu đồng. Bị can Trường nhận tiền và chia cho các thành viên hội đồng giám định. Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần, hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp với hồ sơ bệnh.

Công an TP Hà Nội xác định Mai Anh đã chuyển rất nhiều tiền cho viện trưởng để chạy kết luận giám định. Ngoài ra, Mai Anh còn móc nối với nhân viên Khoa Giám định, Phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề "chạy" cho thành tâm thần để né tránh pháp luật, qua đó hưởng lợi hàng tỉ đồng.

Khoảng 23 giờ 45 ngày 7-6, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ vợ chồng Mai Anh và 5 người liên quan, trong đó có cả nhân viên và bệnh nhân của Viện Pháp y tâm thần Trung ương khi đang tổ chức sử dụng ma túy tại bãi biển ở khu du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ngay trong đêm và rạng sáng 8.6, cảnh sát cũng triệu tập 14 cán bộ, nhân viên của Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khi đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3, cùng khách sạn với vợ chồng Mai Anh.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Liên quan đến vụ án, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết Nguyễn Thị Mai Anh liên quan đến rất nhiều vụ án. Các vụ án chủ yếu liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt lên tới 20 năm tù giam, hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, sau mỗi lần phạm tội, Mai Anh lại đưa ra bệnh án tâm thần. Dù hoài nghi và yêu cầu bắt buộc trưng cầu giám định lại nhưng kết quả vẫn sai lệch.

"Gần như đối tượng này đã thao túng cả Viện Pháp y tâm thần Trung ương, với vòng tròn khép kín từ lãnh đạo viện đến bảo vệ ngoài cổng. Đối tượng bắt buộc chữa bệnh mà ra vào viện như đi chợ, ở viện điều trị bắt buộc thì như là ở khách sạn hạng sang"- ông Đào Thịnh Cường cho biết.

Để xảy ra tình trạng nêu trên, theo Viện trưởng VKSND TP Hà Nội, là do có nhiều kẽ hở trong quá trình khám chữa bệnh và quy trình còn chưa chặt chẽ. Lợi dụng sự lỏng lẻo này nên các bác sĩ, pháp y hoặc cơ sở khám chữa bệnh đã cấu kết, thông đồng và trái tất cả các quy định.

40 bị can bị khởi tố trong vụ án gồm: Trần Văn Trường (SN 1973, Viện trưởng); Đặng Thị Hòa (SN 1990, vợ Viện trưởng); Lâm Văn Thành (SN 1977, Viện phó); Lê Văn Đông (SN 1978); Ngô Việt Dũng (SN 1995); Trần Quốc An (SN 1984); Trần Thị Mai Anh (SN 1979); Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1985, Phó Phòng Tổ chức); Dương Văn Biết (SN 1984, Trưởng khoa giám định, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp); Nguyễn Tô Hiệu (SN 1984, bác sĩ khoa nam); Đỗ Trần Anh (SN 1985); Đỗ Khắc Doanh (SN 1983, Phó Khoa phụ trách khoa nam); Vũ Thị Ngọc (SN 1975, điều dưỡng trưởng khoa nam); Tạ Trung Kiên (SN 1987, bác sĩ, quyền Trưởng khoa nữ); Nguyễn Đức Hinh (SN 1988, điều dưỡng trưởng khoa nữ); Trần Đại Quân (SN 1985, điều dưỡng khoa nữ); Lê Thị Vân Anh (SN 1977, điều dưỡng khoa nữ); Lê Thị Thanh Hường (SN 1984, điều dưỡng khoa nữ); Tạ Văn Minh Giáp (SN 1988, điều dưỡng); Vũ Nghĩa Hưng (SN 1991, điều dưỡng); Nguyễn Đình Xiêm (SN 1991, điều dưỡng khoa nữ); Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, điều dưỡng khoa nữ); Nguyễn Công Đạt (SN 1999, điều dưỡng khoa nữ); Trần Thùy Linh (SN 1987, điều dưỡng khoa nam); Dương Văn Viên (SN 1992, điều dưỡng khoa giám định); Nguyễn Thị Thúy (SN 1987, điều dưỡng khoa nam); Hoàng Phương Nam (SN 1994, điều dưỡng khoa nam); Nguyễn Văn Quang (SN 1993, điều dưỡng khoa nam); Định Thị Thủy (SN 1987, điều dưỡng); Trịnh Thu Hằng (SN 1995, điều dưỡng); Nguyễn Thanh Mai (SN 1993, điều dưỡng); Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1998, điều dưỡng khoa nữ); Đàm Ngọc Huyền (SN 1998, điều dưỡng khoa nữ); Đỗ Thị Huề (SN 1989, điều dưỡng khoa nữ); Lê Thị Hải Hà (SN 1974, cán bộ phòng kế hoạch tổng hợp); Lê Văn Xuân (SN 1963, bảo vệ); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1965, bảo vệ); Đặng Hoa Bốn (SN 1964, bảo vệ); Lê Ngọc Hà và Nguyễn Hữu Lợi (đều là Giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa).