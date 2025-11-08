Vụ án Hoàng Hường: Đã kê biên 2 tài sản hơn 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời câu hỏi phóng viên báo chí. Ảnh: CAND

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, việc kê biên tài sản này nhằm mục đích "khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án". Đây được xem là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước ngay trong quá trình điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ "hệ sinh thái" Hoàng Hường) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Hoàng Thị Hường

Đáng chú ý, ông Toản cũng cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá trên 320 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.﻿

Cùng tội danh, 5 đối tượng khác, bao gồm cả người thân và nhân viên cấp dưới của bà Hường, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Cụt thể gồm Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Riêng bị can Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.﻿

Điểm mới trong diễn biến vụ án, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, phát ngôn của Bộ Công an, là vào ngày 27/10, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội) cùng về tội danh trên. Bị can An được xác định có hành vi "giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu", một mắt xích quan trọng trong cơ cấu vi phạm.

Vụ án Hoàng Hường gây xôn xao dư luận không chỉ vì mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội của bị can mà còn vì quy mô và phương thức vi phạm hết sức tinh vi.

Theo cáo buộc ban đầu, bà Hường đã xây dựng một "hệ sinh thái" kinh doanh phức tạp, bao gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân. Cấu trúc này bị nghi ngờ được sử dụng để kinh doanh thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác, nhưng chủ yếu nhằm mục đích "áp doanh thu" vào các hộ kinh doanh và cá nhân để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế.

Kết quả điều tra ban đầu đã hé lộ những con số "khủng". Chỉ tính từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, cơ cấu của Hoàng Hường được cho là đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu lên đến gần 1.800 tỷ đồng và kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về 3 hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Vụ án này tiếp tục trong quá trình điều tra, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả.