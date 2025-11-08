Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ án Hoàng Hường: Đã kê biên 2 tài sản hơn 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

08-11-2025 - 17:30 PM | Doanh nghiệp

Chiều 8/11, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, người phát ngôn Bộ Công an, đã cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ điều tra vụ án Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Vụ án Hoàng Hường: Đã kê biên 2 tài sản hơn 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời câu hỏi phóng viên báo chí. Ảnh: CAND

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, việc kê biên tài sản này nhằm mục đích "khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án". Đây được xem là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước ngay trong quá trình điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ "hệ sinh thái" Hoàng Hường) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án Hoàng Hường: Đã kê biên 2 tài sản hơn 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả- Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Hường

Đáng chú ý, ông Toản cũng cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá trên 320 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.﻿

Cùng tội danh, 5 đối tượng khác, bao gồm cả người thân và nhân viên cấp dưới của bà Hường, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Cụt thể gồm Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Riêng bị can Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường) bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.﻿

Điểm mới trong diễn biến vụ án, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, phát ngôn của Bộ Công an, là vào ngày 27/10, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, trú tại Hà Nội) cùng về tội danh trên. Bị can An được xác định có hành vi "giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu", một mắt xích quan trọng trong cơ cấu vi phạm.

Vụ án Hoàng Hường gây xôn xao dư luận không chỉ vì mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội của bị can mà còn vì quy mô và phương thức vi phạm hết sức tinh vi.

Theo cáo buộc ban đầu, bà Hường đã xây dựng một "hệ sinh thái" kinh doanh phức tạp, bao gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân. Cấu trúc này bị nghi ngờ được sử dụng để kinh doanh thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác, nhưng chủ yếu nhằm mục đích "áp doanh thu" vào các hộ kinh doanh và cá nhân để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế.

Kết quả điều tra ban đầu đã hé lộ những con số "khủng". Chỉ tính từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, cơ cấu của Hoàng Hường được cho là đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu lên đến gần 1.800 tỷ đồng kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về 3 hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Vụ án này tiếp tục trong quá trình điều tra, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Hoàng Hường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao Aeon Mall Huế 170 triệu USD vẫn khô ráo giữa trận lũ lịch sử: Bí mật nằm ở dữ liệu 70 năm

Vì sao Aeon Mall Huế 170 triệu USD vẫn khô ráo giữa trận lũ lịch sử: Bí mật nằm ở dữ liệu 70 năm Nổi bật

Sabeco (SAB) gặp khó khi nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, nỗ lực tìm kênh phân phối mới

Sabeco (SAB) gặp khó khi nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, nỗ lực tìm kênh phân phối mới Nổi bật

Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

Ông Đinh Văn Liên, người bị bắt cùng chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là ai?

15:33 , 08/11/2025
PVN thoái hết vốn khỏi Petrosetco (PET), chào giá cao hơn thị trường 21%, dự thu tối thiểu 909 tỷ đồng

PVN thoái hết vốn khỏi Petrosetco (PET), chào giá cao hơn thị trường 21%, dự thu tối thiểu 909 tỷ đồng

14:57 , 08/11/2025
Kobler đồng hành cùng GBA trong hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam

Kobler đồng hành cùng GBA trong hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam

13:30 , 08/11/2025
MComplex - Tiên phong chuyên nghiệp hóa chuỗi giá trị ngành nội thất và kiến trúc Việt Nam

MComplex - Tiên phong chuyên nghiệp hóa chuỗi giá trị ngành nội thất và kiến trúc Việt Nam

13:30 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên