Vụ án lừa đảo của Mr Pips: Kê biên, thu giữ khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng

Lập công ty để đứng tên siêu xe

Theo cáo trạng vừa được ban hành, ngoài hành vi bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, cơ quan tố tụng còn làm rõ hình thức mà nhóm bị can sử dụng dòng tiền phạm pháp để mua hàng loạt bất động sản, siêu xe rồi đứng tên bằng nhiều pháp nhân và cá nhân khác nhau.

Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu 25 ô tô gồm nhiều siêu xe và 7 mô tô. Đáng chú ý, từ giữa năm 2022, Nam nhờ người thân mượn căn cước công dân của chị Nguyễn Bích Ng. gửi cho mình, sau đó dùng giấy tờ tùy thân mượn được để thành lập Công ty cổ phần vận tải Phương Nam Xanh. Sau khi có pháp nhân này, Nam sử dụng tên công ty cùng các văn phòng đại diện tại Hà Nội và TPHCM để đăng ký hàng loạt xe sang.

Trong số đó có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỷ đồng như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Audi Q7, Toyota Tundra biển số 51K-444.44, Jaguar F-Pace, Mercedes E300, Kia Carnival hay Ford Ranger. Nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33. Theo thị trường, mẫu SUV siêu sang này có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Nam còn mua thêm 8 siêu xe nhưng nhờ em trai, bạn bè hoặc người quen đứng tên đăng ký. Danh sách này có nhiều siêu xe đắt tiền như Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG GT R, Jaguar F-Type, Mercedes C200, BMW 330i... Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhiều chủ xe trên giấy tờ tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền để Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam) quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản theo yêu cầu của Nam.

Ngoài số xe đã đăng ký, Nam còn mua 4 ô tô nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú (người thân của Nam) cũng bị thu giữ.

Cáo trạng cũng xác định Nam bỏ tiền mua Porsche Taycan Turbo S cho Nguyễn Thanh Tâm đứng tên và Volvo XC90 cho Nguyễn Thanh Phong đăng ký chủ sở hữu. Ngoài ra, Nam còn sở hữu 7 mô tô phân khối lớn, gồm nhiều dòng xe hiếm.

Phong tỏa hàng trăm bất động sản

Cùng với việc thu giữ dàn xe sang, cơ quan điều tra còn tiến hành kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản của các bị can và những người liên quan để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Theo cáo trạng, ngoài những bất động sản được xác định sử dụng để rửa tiền, Phó Đức Nam còn sở hữu nhiều căn hộ, nhà đất tại TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định căn hộ tại dự án Masteri Thảo Điền đứng tên Phó Đức Nam được cha mẹ mua cho từ trước thời điểm Nam thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài nhà đất và phương tiện, quá trình điều tra trước đó còn thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và sổ tiết kiệm tại nơi ở của các bị can và người liên quan. Trong đó có hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, gần 2 triệu USD, hàng trăm lượng vàng SJC cùng nhiều sổ tiết kiệm có tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Riêng thời điểm tháng 11/2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm, Cơ quan điều tra thu giữ gần 44,8 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục nghìn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.

Khám xét nơi ở của 2 người thân trong gia đình Nam, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỷ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỷ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỷ đồng.

Với 111 bất động sản, 48 phương tiện, cùng lượng lớn tiền, vàng và ngoại tệ bị phong tỏa, kê biên và thu giữ, đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có khối tài sản bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm thu hồi lớn nhất từ trước đến nay.