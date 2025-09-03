Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

03-09-2025 - 14:36 PM | Xã hội

Gia đình 2 cháu nhỏ trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Hưng Yên có hoàn cảnh rất khó khăn, đã rời quê đi lập nghiệp hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa ở quê nhà.

Vào sáng 31/8 vừa qua, người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên và lập tức báo công an.

Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ đến nhận ra đó là cháu K. (8 tuổi). Người mẹ tiếp tục đau đớn, ngất lịm khi phát hiện đứa con thứ 2 là cháu H. (12 tuổi) tử vong trong phòng trọ, bà Mai Thị Vân (là mẹ chồng) bị thương nặng, thông tin này được thuật lại trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Bà Mai Thị Vân khai rằng, do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại 2 cháu rồi tự sát nhưng bất thành. Hiện bà này đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh chia sẻ với tờ Người lao động rằng, 2 nạn nhân là con của vợ chồng anh N.V.P. Gia đình tới đây thuê trọ để làm công nhân. Đôi vợ chồng thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để 2 con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng anh P. ở. 

Gia đình anh P. có hộ khẩu thường trú tại thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng.

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể cháu N.M.K. (Ảnh: Người lao động).

Trao đổi với báo Lao động, trưởng thôn Phương Xá cho biết: “Gia đình họ đi làm kinh tế từ hơn chục năm nay, hiện không còn nhà cửa ở địa phương. Họ rời quê từ khi bố cháu còn chưa lập gia đình”.

Vụ việc đau lòng khiến bà con quê nhà bàng hoàng, thương xót. Nhiều người cho biết do gia đình đi làm ăn xa lâu năm, ít về địa phương, nên khi hay tin mới biết hoàn cảnh bi đát của 2 cháu nhỏ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi can có thể đối diện án chung thân hoặc tử hình

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, TS.LS Đặng Văn Cường- Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, bị can Mai Thị Vân có bị xử lý hình sự về tội Giết người với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất là tử hình", ông Cường nhận định.


Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách 615 xe bị phạt nguội cuối tháng 8 ở Bắc Ninh

Danh sách 615 xe bị phạt nguội cuối tháng 8 ở Bắc Ninh Nổi bật

Bắt nghi phạm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt nghi phạm cướp tài sản ở Đà Nẵng Nổi bật

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn

14:02 , 03/09/2025
Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

14:00 , 03/09/2025
Các tuyến đường vào trung tâm TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau lễ

Các tuyến đường vào trung tâm TPHCM kẹt cứng trong ngày đầu đi làm sau lễ

13:41 , 03/09/2025
Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9

11:21 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên