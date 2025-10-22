Vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, Bộ Công an đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Buôn lậu”, gồm: Trần Thị Hoàn (40 tuổi, kinh doanh vàng bạc), Vàng Thị Phượng (25 tuổi), Trần Thành Hiếu (38 tuổi), Lương Thị Bích Hà (31 tuổi), Liềng Thị Thực (24 tuổi), Nông Thị Thùy Linh (40 tuổi, cùng trú tại Lào Cai, đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, trú ở Lào Cai, cựu giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Nguyễn Thị Phương Nga (48 tuổi, trú ở Lào Cai).

3 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (48 tuổi, trú tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (44 tuổi, trú tại Hà Nội, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (46 tuổi, trú tại Phú Thọ, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Cơ quan CSĐT xác định, trong thời gian từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là "bà Béo" (người Trung Quốc) và Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Ai là chủ 546kg vàng lậu từ nước ngoài về?

Báo Pháp luật TP HCM dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an xác định Hoàn mua của “bà Béo” hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỉ đồng; trong đó có 25 kg vàng lậu, trị giá hơn 56 tỉ đồng.

Hoàn không trực tiếp mua mà giúp Hải bán cho khách của mình.

Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, “bà Béo” thuê Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam.

Số vàng sau khi qua biên giới được giao cho các nhân viên của Công ty Hoàn Huế như Hà, Thực, Linh, Hiếu kiểm tra, tẩy xóa dấu vết xuất xứ, ghi chép giao dịch và mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Trên Tuổi trẻ Online cho hay, Trần Như My là người giữ vị trí cao nhất tại Công ty Vàng Việt Nam và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: CQCA

Trong số đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn. Sau đó, giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

Kết luận điều tra cáo buộc, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỉ đồng.

Theo Kết luận điều tra, hành vi của 8 bị can đã phạm vào tội buôn lậu, trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.