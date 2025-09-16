Vụ cháy 4 người trong một gia đình tử vong: Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Ngày 16-9, Công an TP Hà Nội cho biết Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong để giải quyết theo quy định pháp luật.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Đ.H.

Theo Công an TP Hà Nội, hồi 4 giờ 40 phút ngày 16-9, lực lượng Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng 7 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Ngôi nhà xảy ra cháy có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5 m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nhiều đồ dùng bị thiêu rụi sau vụ cháy

Mặc dù công tác nhận tin, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ rất khẩn trương song vụ cháy vẫn gây ra hậu quả đáng tiếc.

Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu Công an TP Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo báo cháy sớm tại gia đình.